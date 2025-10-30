ABD'de Türkiye Cumhuriyeti'nin 102. Yılı Kutlandı

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 102. yıl dönümü dolayısıyla ABD'nin başkenti Washington'da resepsiyon düzenlendi.

Türkiye'nin Washington Büyükelçiliğinin verdiği resepsiyona Büyükelçi Sedat Önal, Büyükelçilik çalışanları, yabancı misyon ve çeşitli kurumların temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Saygı duruşunun ardından ABD ve Türk milli marşlarının okunmasıyla başlayan resepsiyonunun onur konukları arasında Donald Trump'ın Medicare ve Medicaid Hizmetleri Merkezi Direktörlüğü görevine atadığı Türk kalp cerrahı Prof. Dr. Mehmet Öz ve ABD Ulaştırma Bakanlığında Bakan Yardımcısı görevini yürüten kız kardeşi Seval Öz de yer aldı.

Büyükelçi Önal, etkinliğin açılış konuşmasında, "Bugün Türk milleti için çok önemli bir gün. Cumhuriyetin kuruluşu sadece bir ülkenin yeniden kuruluşu değil, aynı zamanda çok zor şartlarda yürütülmüş bir bağımsızlık savaşının sonucunu simgeliyor." ifadelerini kullandı.

Önal, bu sebeple, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını "minnet ve saygıyla yad ettiklerini" belirtti.

Türkiye'nin takip ettiği barışçıl dış politikanın "ABD'nin barış gündemiyle de uyumlu" olduğunu aktaran Önal, "Bu konuda ABD ile çok yakın çalışıyoruz." diye konuştu.

Öz, Türkiye'nin, babasına tanıdığı eğitim imkanlarını anlattı

Mehmet Öz, babası Mustafa Öz'ün cumhuriyetin kuruluşundan sadece iki yıl sonra Konya'da dünyaya geldiğini, babasına "Mustafa" isminin verilmesinin Atatürk ile olan bağını anlattı.

Öz, dedesinin de Osmanlı döneminde Balkanlarda 12 sene askerlik yaptığını söyledi.

Mehmet Öz, "Hiç şüphesiz, 102 yıl önce Mustafa Kemal Atatürk'ün ülkeyi birleştirip yeni bir yöne götürebilmesi ve dünyada eşine az rastlanır bir liderlik pozisyonu alması olağanüstü bir başarıdır." dedi.

Kalp cerrahı Öz, Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk yıllarında kısıtlı imkanlara rağmen kendisi gibi doktor olan babasına sunduğu eğitim olanaklarından övgüyle söz etti.

ABD ve Türkiye'nin "kültürel, duygusal ve entelektüel olarak güçlenmeye devam eden" ilişkisine vurgu yapan Öz, Türkiye'nin, bilinen en eski insan medeniyetinin yaşadığı topraklar olduğuna dikkati çekti.

Doktor Öz, Türkiye'nin 200'üncü ve 300'üncü kuruluş yıl dönümlerinin de kutlanacağına ve torunlarının "bu büyük hikayenin bir parçası olarak" o günlere şahitlik edeceğine inandığını söyledi.

Maryland Valiliği Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Önal'a takdirname sundu

Öte yandan Başkent Washington'daki Büyükelçilik binasındaki törende, Maryland Valiliği yetkilileri de hazır bulundu ve Türk Amerikan toplumunun Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.

Tören sırasında Maryland Valisi tarafından Türkiye Cumhuriyeti'nin 102. yılı şerefine hazırlanan takdirname, Büyükelçi Sedat Önal'a takdim edildi.

Washington Büyükelçiliğinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Maryland Valiliğinin "bu anlamlı jesti için" teşekkür edildi.