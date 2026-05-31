ABD'de, Türkiye ile ABD'nin araştırma ekosistemlerine ilişkin program yapıldı

Washington'da düzenlenen programda, Türkiye ve ABD araştırma ekosistemlerinin karşılaştırmalı analizi yapıldı. Büyükelçi Sedat Önal, Türk akademisyenlerin işbirliğindeki rolüne vurgu yaptı.

ABD'de "Türkiye ve ABD Araştırma Ekosistemlerinin Karşılaştırmalı Analizi Çalıştay Raporu Lansman ve Müzakeresi" programı düzenlendi.

Türkiye'nin Washington Büyükelçiliğinin ABD merkezli X şirketinin resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma göre, program, ABD'de faaliyet gösteren Amerika Diyanet Merkezi'nde (DCA) gerçekleştirildi.

"Türkiye ve ABD Araştırma Ekosistemlerinin Karşılaştırmalı Analizi Çalıştay Raporu Lansman ve Müzakeresi" başlık programa, Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Sedat Önal, Milli Eğitim Bakanlığı Yükseköğretim ve Yurt Dışı Eğitim Genel Müdürü Faruk Berat Akçeşme, Türkiye Ulusal Ajansı Başkanı İlker Astarcı ve çok sayıda davetli katıldı.

Büyükelçi Önal, burada yaptığı konuşmada, ABD'de kayda değer sayıda Türk akademisyen ve öğrenci bulunduğuna işaret ederek, toplumun bu kesiminin ABD ile akademik alanda işbirliği geliştirilmesi bakımından oynayabileceği role vurgu yaptı.

ABD'deki Türk akademisyenler ile öğrenciler arasındaki iletişimin güçlendirilmesinin önemine dikkati çeken Önal, büyükelçilik ve başkonsoloslukların bu konuda katalizör işlevini yerine getirmeye devam edeceğini belirtti.

Kaynak: AA / Aybüke İnal Kamacı
