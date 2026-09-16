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ABD'de Rus istihbaratıyla bağlantılı olduğu belirtilen suikast planının engellendiği açıklandı

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ABD Adalet Bakanlığı, Rus istihbarat servisleriyle bağlantılı bir ağın Washington'da yaşadığı düşünülen önde gelen bir Rus muhalife yönelik suikast planının Federal Soruşturma Bürosu (FBI) tarafından engellendiğini açıkladı.

ABD Adalet Bakanlığı, Rus istihbarat servisleriyle bağlantılı bir ağın Washington'da yaşadığı düşünülen önde gelen bir Rus muhalife yönelik suikast planının Federal Soruşturma Bürosu (FBI) tarafından engellendiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya istihbaratı adına hareket ettiği öne sürülen 5 kişi hakkında, ABD'de ve başka ülkelerde saldırılar ve hedefli suikastlar düzenlemek amacıyla komplo kurdukları gerekçesiyle iddianame hazırlandığı bildirildi.

İddianamede, Rus istihbarat servisleriyle bağlantılı ağın en az 2024'ten bu yana Rus muhalifleri ve firarileri hedef aldığı, son dönemde ise Ukrayna'nın müttefiki olarak görülen ülkelere saldırılar düzenlemeye çalıştığı belirtildi.

Rus muhalife yönelik suikast planı

İddianameye göre, bu yaz Rus istihbarat ağı, ABD'de yaşayan bir kişiyi Washington'da bulunduğuna inanılan Rus muhalifi takip etmek ve öldürmek üzere işe aldı.

Bu kişiye, muhalifle bağlantılı olduğu belirtilen iki adres gönderildi ve takip amacıyla fotoğraf ve video çekmesi istendi. Bu iş karşılığında 1000 ila 1500 dolar ödeme yapılması teklif edildi.

ABD'deki kişi, takip faaliyetini gerçekleştirdikten ve çeşitli fotoğraf ve videolar gönderdikten sonra muhalifi öldürmesi karşılığında teklif edilen 40 bin doları kabul etmedi.

Suçlanan kişiler arasında Rus istihbarat servislerinde görev yapmış eski albay Yuri Khrameev, Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) görevlisi olan oğlu Kirill Khrameev ve Rusya'da yaşayan Küba vatandaşı Oemis Romagoza Durruthy bulunuyor.

Kaynak: AA
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