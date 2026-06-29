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ABD'de Orman Yangınına Müdahale Eden 3 İtfaiyeci Hayatını Kaybetti

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ABD'nin Colorado-Utah sınırında hızla yayılan orman yangınına müdahale eden 3 itfaiyeci hayatını kaybetti, 2 itfaiyeci yaralandı. Ülke genelinde kontrol altına alınamayan büyük yangın sayısı 45'e yükseldi. Colorado Valisi afet acil durumu ilan ederek Ulusal Muhafızları görevlendirdi.

SACRAMENTO, 29 Haziran (Xinhua) -- ABD'nin Colorado- Utah sınırında cumartesi günü hızla yayılan bir yangına müdahale eden itfaiyecilerden 3'ü hayatını kaybetti, 2'si de yaralandı.

ABD Orman Yangınları Servisi'nin pazar günü yaptığı açıklamaya göre, ülke genelinde etkili olan sıcak, kurak ve rüzgarlı hava koşulları nedeniyle kontrol altına alınamayan büyük yangınların sayısı 45'e çıktı.

ABD İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Colorado eyaletinin Mesa bölgesindeki yangınlara müdahale eden ekiplerin, alevlerin arasında kaldığı belirtildi. Yaralı olarak kurtarılan 2 itfaiyeci ise yanık tedavisi için hastaneye kaldırıldı.

Colorado Halk Radyosu'nun bildirdiğine göre, Colorado Valisi Jared Polis cumartesi günü sözlü olarak afet acil durumu ilan etti ve müdahale çalışmalarına destek amacıyla Ulusal Muhafızların görevlendirilmesine onay verdi.

Kaynak: Xinhua
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