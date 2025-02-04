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ABD'ye giden Netanyahu Beyaz Saray'ın önünde protesto edildi

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Savaş karşıtı sivil toplum örgütleri, Beyaz Saray'da Donald Trump ile Binyamin Netanyahu arasındaki görüşmeyi protesto ederek, ABD'nin İsrail'e koşulsuz desteğini eleştirdi. Göstericiler, Netanyahu'yu 'savaş suçlusu' olarak nitelendirerek Trump'a Amerikan çıkarlarına öncelik verme çağrısında bulundu.

Beyaz Saray'da ABD Başkanı Donald Trump ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu arasındaki görüşmeyi kınayan savaş karşıtı sivil toplum örgütleri, ABD'nin İsrail'e desteğine ve İsrail'in Amerikan çıkarlarının önüne konulmasına tepki gösterdi.

NETANYAHU'YA PROTESTO ŞOKU

Aralarında Amerikan-İslam İlişkileri Konseyi (CAIR), Code Pink, Filistin'de Adalet İçin Amerikalılar Hareketi (AJP Action) ve ABD Müslüman Organizasyonları Konseyi (USCMO) gibi ülkede öne çıkan birçok sivil toplum kuruluşunun yer aldığı organizasyona katılan yüzlerce kişi, Beyaz Saray'ın karşısında gösteri düzenledi.

ABD'de faaliyet gösteren Müslüman sivil toplum örgütü liderleri ile savaş karşıtı insan hakları savunucularının önderliğindeki göstericiler, Beyaz Saray'da bir araya gelen Trump ile Netanyahu'ya eleştirilerini ve ABD'nin İsrail'e koşulsuz desteğine yönelik tepkilerini ortaya koydu.

İsrail Başbakanı Netanyahu'nun "savaş suçlusu" olduğunu ve aslında tutuklanması gerektiğini vurgulayan sivil toplum liderleri, Trump'a da "İsrail'in etkisi altında kalmama" çağrısında bulundu.

"İSRAİL AMERİKAN ÇIKARLARININ ÖNÜNE KONULMAMALI"

USCMO Genel Sekreteri Oussama Jammal yaptığı konuşmada, "Başkan Trump, Amerika'yı yeniden büyük yapma taahhüdünde bulundu. Bu durumda Amerikan çıkarlarına öncelik vermesi ve İsrail Başbakanı Netanyahu tarafından kendisine bazı şeylerin dikte edilmesine izin vermemesi gerekiyor. Amerikan halkı Başkan Trump'ın sadece Orta Doğu'da değil tüm dünyada barış vizyonunu hayata geçirmesini bekliyor" şeklinde konuştu.

Savaş karşıtı kadınların oluşturduğu Code Pink'in kurucularından Yahudi aktivist Medea Benjamin ise Netanyahu'nun ABD vergi mükelleflerinden daha fazla para ve silah istediğini belirterek, "Netanyahu Gazze'de ateşkesi uygulamak istemiyor. Ateşkesin ikinci ve üçüncü aşamalarını istemiyor çünkü İsrail ordusunu Gazze'den çıkarmak istemiyor. ABD'yi İran'la bir savaşa sürüklemek istiyor ki bunu uzun yıllardır yapmaya çalışıyor. (Trump) Savaş çığırtkanlarının yolundan mı gidecek, yoksa aylardır Amerikalıların söylediklerine mi kulak verecek, bunu göreceğiz" ifadelerini kullandı.

NETANYAHU'NUN ABD ZİYARETİ

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Ortadoğu ve dünyadaki gelişmeleri ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmek üzere ABD'ye gitmiş, perşembe günü bitmesi beklenen görüşmeler, 'yoğunluk' nedeniyle uzatılmıştı.

ABD'ye giden Netanyahu Beyaz Saray'ın önünde protesto edildi
Kaynak: AA / Hakan Çopur - Güncel
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Yorumlar (4)

Haber YorumlarıC. K.:

yer yerinden oynamış :)

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Haber YorumlarıASD:

Aman ne şok. Meydanda posterden başka ne var? Habere bak!

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Haber Yorumlarıvolkan yucebas:

vahhhhh

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Haber YorumlarıSelim Şahin Şahin:

"RECEP" birazdan din kardeşini telefonla arar, teselli eder...............

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