ABD'de Mrna Bazlı Grip Aşısı İçin Klinik Deneyler Başladı

ABD'nin Kaliforniya eyaletinin Rosemead kentindeki bir tıp merkezinde bir kişiye grip aşısı yapan sağlık çalışanı, 10 Aralık 2022. (Fotoğraf: Xinhua)

LOS ANGELES, 15 Mayıs (Xinhua) -- ABD'de Ulusal Sağlık Enstitüleri (NIH) araştırmacılarının geliştirdiği geniş kapsamlı grip aşısına ilişkin klinik deneylere başlandı.

NIH'nin Pazartesi günü yaptığı açıklamaya göre aşı, deney kapsamında Kuzey Carolina'nın Durham kentinde Duke Üniversitesi'ndeki gönüllülere uygulanıyor. Faz 1 deneylerde, H1ssF-3928 mRNA-LNP diye adlandırılan deneysel aşının güvenilirliği ve bağışıklık tepkisi üretme kabiliyeti test ediliyor.

Yaşları 18 ile 49 arasında değişen yaklaşık 50 sağlıklı gönüllü deneye katılacak. Her birinde 10 katılımcı olmak üzere üç grup katılımcıya sırasıyla 10, 25 ve 50 mikrogram deneysel aşı uygulanacak.

Optimal dozajın belirlenmesine yönelik verilerin değerlendirilmesinden sonra 10 katılımcıya da optimal dozda aşı yapılacak.

Araştırmada bir katılımcı grubuna da mevcut dört değerlikli mevsimsel grip aşısı uygulanacak. NIH, bu sayede araştırmacıların deneysel aşı ile mevcut mevsimsel grip aşılarının bağışıklık sağlayıcılığı ve güvenilirliği arasında doğrudan karşılaştırma yapabileceğini açıkladı.