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ABD'de Kongre ara seçimlerinde erken oy sayısı 60 milyona yaklaşarak 2022'yi geçti

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ABD'de Kongre ara seçimleri öncesinde erken oy kullananların sayısı AP analizine göre 60 milyona yaklaşarak 2022 ara seçimlerindeki 58 milyonun üzerine çıktı. Yaklaşık 212 milyon kayıtlı seçmenin bulunduğu ülkede bu artış, katılımın görece yüksek olabileceği şeklinde yorumlandı.

ABD'de Kongre ara seçimleri için oy verme işlemleri devam ederken, yaklaşık 60 milyon seçmenin erken oy kullandığı bildirildi.

Associated Press'in (AP) yaptığı analize göre, ülke genelinde sandığa gidilerek ya da posta yoluyla kullanılan erken oyların sayısı 2022 ara seçimlerindeki sayıyı geçti.

Şu ana kadar 60 milyona yakın Amerikalı, 3 Kasım'dan önce erken oylarını kullanarak siyasi tercihlerini ortaya koydu.

Söz konusu sayının, 2022 ara seçimlerindeki 58 milyon düzeyinin üzerine çıkması, bu yılki seçimlere katılımın görece yüksek olabileceği şeklinde değerlendirildi.

Yaklaşık 212 milyon kayıtlı seçmenin bulunduğu ABD'de Kongre ara seçimleri, Temsilciler Meclisi ve Senato'nun hangi parti tarafından kontrol edileceğini belirleyecek.

Kaynak: AA
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