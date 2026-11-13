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ABD'de kargo gemisi Tacony-Palmyra Köprüsü'ne çarptı, köprü trafiğe kapatıldı

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ABD'de Delaware Nehri'ndeki kargo gemisinin Tacony-Palmyra Köprüsü'ne çarpması, köprünün açılır kapanır mekanizmasında teknik arıza yarattı. Arıza Pennsylvania ve New Jersey'de trafik sıkışıklığına yol açarken yaralanma bildirilmedi ve köprü araç ile yaya trafiğine kapatıldı.

NEW ABD'de büyük bir kargo gemisinin Pennsylvania ve New Jersey'yi birbirine bağlayan Tacony-Palmyra Köprüsü'ne çarpması sonucu eyaletler arası çevre yolunda uzun kuyruklar oluştu.

Delaware Nehri'nde seyreden kargo gemisinin Tacony-Palmyra Köprüsü'ne çarpmasıyla, açılır kapanır mekanizmada teknik arıza meydana geldi. Arıza sonucu oluşan trafik, komşu eyaletler Pennsylvania ve New Jersey'de de etkili oldu.

Pennsylvania Eyalet Meclis Üyesi Ed Neilson, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, söz konusu çarpışmanın, 1 kilometreden daha uzun olan köprüde yaşanan teknik arıza sonucu Philadelphia kenti tarafında büyük bir trafik sıkışıklığına neden olduğunu belirtti.

Neilson, kaza nedeniyle herhangi bir yaralanma bildirilmediğini aktardı.

Her gün 76 binden fazla aracı taşıma kapasitesine sahip

Çelik köprü, iki şeridi Philadelphia'ya, bir şeridi de New Jersey'e olmak üzere 3 şeritli araç trafiğini taşıdığı için söz konusu kaza nedeniyle tüm bölgedeki ana hatlarda trafik sıkışıklığına neden oldu.

Köprünün işletmecisi ve bakımını üstlenen Burlington İlçesi Köprü Komisyonu, söz konusu kaza ile ilgili henüz bir açıklama yapmazken; telefon hattındaki ses kaydında, köprünün ikinci bir duyuruya kadar araç ve yaya trafiğine kapalı olduğu bilgisine yer verildi.

Kamuya açık kaynaklarda, Tacony-Palmyra Köprüsü'nün 2025 yılı tahminlerine göre, her gün 76 bin 200 araca kadar taşıma kapasitesine sahip olduğu bilgisine yer verildi.

Kaynak: AA
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