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ABD'de kar fırtınasında ölü sayısı 65'e yükseldi

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- ABD'de kar fırtınasında ölü sayısı 65'e yükseldi ABD'de etkisini sürdüren şiddetli kar fırtınası nedeniyle can kaybı 65'e çıktı.

- ABD'de kar fırtınasında ölü sayısı 65'e yükseldi

NEW YORK - ABD'de etkisini sürdüren şiddetli kar fırtınası nedeniyle can kaybı 65'e çıktı.

ABD'nin büyük bir kesiminde etkili olarak hayatı durma noktasına getiren kar fırtınası devam ediyor. ABD medyasında yer alan haberlere göre soğuk hava dalgası nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 65'e yükseldi. Ölümlerin 34'ü New York eyaletinde kaydedildi. New York'a bağlı Buffalo kentinin Belediye Başkanı Byron Brown, etkili olan fırtınanın "kentte 50 yıldan fazla süredir görülen her şeyden daha kötü" olduğunu ifade etti. Erie County yetkilisi Mark Poloncarz ise Salı gününden itibaren araç kullanma yasağının yürürlükte olduğunu, çok sayıda kişinin yasağı ihlal etmesi nedeniyle Ulusal Muhafızların görevlendirildiğini hatırlattı. Poloncarz, "Ekipler, kapalı olan yolları açmak için çalışıyor. İnsanlar araba kullanma yasağını görmezden geliyor. Bu noktada ne diyeceğimi bilmiyorum. Yalvarıyorum, evde kalın" ifadelerini kullandı. Buffalo polisinden Joseph Gramaglia ise kentte yaşanan yağmalama olaylarının ardından çok sayıda kişinin gözaltına alındığını belirtti.

ABD kar esareti altında

Son 40 yılın en büyük kar fırtınası ile mücadele eden ABD'de hafta sonu ülkenin büyük bir bölümünde yüz binlerce ev ve iş yerinin elektriği kesilirken, binlerce uçuş da iptal edilmişti. ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer Dairesi (NOAA), söz konusu kar fırtınasını ve soğukları "nesilde bir kez görülecek" olarak nitelendirmişti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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