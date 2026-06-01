ABD'de kağıt fabrikasında meydana gelen patlamada ölü sayısı 11'e yükseldi

Washington eyaletindeki Nippon Dynawave Packaging tesisinde kimyasal tankın patlaması sonucu kaybolan 9 kişinin cesetlerine ulaşıldı, ölü sayısı 11'e çıktı.

New York Times'ın haberine göre, Washington'ın Longview kentindeki Nippon Dynawave Packaging isimli kağıt fabrikasında meydana gelen patlamada kaybolan 9 kişinin cesetlerinin bulunması için hafta boyu arama çalışmaları yürütüldü.

Tehlikeli kimyasallara karşı özel koruyucu giysiler giyen ekipler, perşembe gününe kadar kayıp 7 kişinin, cumartesi günü ise kalan 2 kişinin cansız bedenine ulaştı. Böylece, olayda hayatını kaybedenlerin sayısı 11'e çıktı.

Washington eyaletinin Longview kentindeki Nippon Dynawave Packaging isimli kağıt ve ambalaj tesisinde 27 Mayıs'ta yerel saatle 07.30 sularında patlama meydana gelmişti.

Longview İtfaiye Departmanı, kağıt üretim sürecinde kullanılan "white liquor (beyaz sıvı)" isimli bir kimyasal karışımın bulunduğu tankın patladığını açıklamıştı.

Yetkililer, ilk belirlemelere göre 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 9 kişiye ise ulaşılamadığını bildirmişti.

Kaynak: AA / Aybüke İnal Kamacı
