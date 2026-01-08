ABD'de ICE tarafından öldürülen kadın, yakınları tarafından sevgi dolu ve yardımsever olarak anıldı

ABD'nin Minnesota eyaletine bağlı Minneapolis kentinde, göçmenlere yönelik operasyon sırasında Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) birimlerinin silahlı müdahalesi sonucu hayatını kaybeden 37 yaşında, 3 çocuk annesi Renee Nicole Good, çevresi tarafından sevilen ve saygı duyulan biri olarak anılıyor.

ABD basınına yansıyan haberler, aracında bulunduğu esnada ICE polisi tarafından ateş açılarak öldürülen 37 yaşındaki ABD vatandaşı ve 3 çocuk annesi Good'un hayatını gündeme getirdi.

İki evlilik yapan ve 3 çocuk annesi olan Good, 7 Ocak Çarşamba sabahı 6 yaşındaki oğlunu okula bıraktıktan kısa süre sonra ICE birimleriyle karşılaştı.

Evine yalnızca birkaç bina mesafede vurularak hayatını kaybeden Good'un, eski eşi Timmy Ray Macklin Jr'ın 2023'te 36 yaşında yaşamını yitirmesinin ardından mevcut eşi ve 6 yaşındaki oğluyla birlikte yaşadığı belirtildi.

Akrabalarına göre, Colorado doğumlu ABD vatandaşı Good'un, trafik cezası dışında bilinen bir suç kaydı bulunmuyor.

"Muhteşem bir insandı"

Minnesota Star Tribune gazetesine konuşan anne Donna Ganger, kızının öldürülmesini "çok aptalca" bulduğunu belirterek, "Muhtemelen çok korkmuştu." dedi.

Good'un ICE birliklerine karşı gelen protestocularla hiçbir bağlantısı olmadığını dile getiren anne Ganger, "Renee tanıdığım en kibar insanlardan biriydi. Son derece şefkatliydi. Hayatı boyunca insanlara bakmıştı. Sevgi dolu, affedici ve şefkatliydi. Muhteşem bir insandı." şeklinde konuştu.

Macklin Jr'ın babası, torununun hayatta kimsesi kalmadığını ve ona sahip çıkacağını vurguladı.

Good'un babası Tim Ganger, Washington Post'a yaptığı açıklamada, kızının hayatının büyük bölümünü Colorado'da geçirdiğini, gazi olan eşinin hayatını kaybetmesinden sonra ise bir süreliğine ailesiyle yaşamak üzere Kansas'a taşındığını söyledi.

Baba Ganger, öldürülen kızını "harika bir insan" olarak tanımlayarak, "iyi ancak zor bir hayat" geçirdiğini söyledi.

"Şair, yazar, eş ve anne"

Good'a ait olduğu değerlendirilen sosyal medya hesabında, kendisini "Colorado'lu bir şair, yazar, eş ve anne, gitarı pek de iyi çalamayan biri, Minneapolis, Minnesota'yı deneyimliyor" sözleriyle tanımlaması, yakınlarını ve kamuoyunu duygulandırdı.

Good'un 2020'de İngilizce bölümünden mezun olduğu Virginia'daki Old Dominion Üniversitesinden yapılan açıklamada, vefat haberinin "üzüntüyle karşılandığı" belirtildi.

Rektör Brian Hemphill söz konusu açıklamada, "Renee'nin yaşamı, özgürlük, sevgi ve barış gibi bizi birleştiren değerlerin bir hatırlatıcısı olsun. Ulusumuzun tarihindeki en karanlık ve en belirsiz dönemlerden biri haline gelen bu zamanda temennim şefkat, iyileşme ve tefekkürdür." ifadelerine yer verdi.

Good, 2020'de burada yaratıcı yazarlık eğitimi sırasında kaleme aldığı şiiriyle de ödüle layık görüldü.

Çevresi tarafından sayılan biriydi

Good'un 27 yaşındaki komşusu Mary Radford, onun iyi bir komşu olduğunu ancak komşuluklarının "trajik bir şekilde" kısa sürdüğünü söyledi.

Good ailesinin kısa süre önce taşınmasına rağmen kendileriyle güzel sohbetler yaptıklarını belirten Radford, aileyi bir daha göremeyecek olmanın derin üzüntüsünü yaşadıklarını ve yaşananları hayal dahi edemediklerini dile getirdi.

Anma töreni kapsamında olay yerinde toplanan kalabalık, Good'un ismini anarak mahallede yürüyüş yaptı.

Minnesota Amerikan-İslam İlişkileri Konseyi (CAIR-MN) Genel Müdürü Jaylani Hussein, "O sakin bir insandı, doğru olanı yaptı." dedi.

Kendisini Noah olarak tanıtan bir konuşmacı ise İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem'in Good'un öldürülmesine yönelik açıklamalarını reddetti.

Olay

ABD'nin Minnesota eyaletindeki Minneapolis kentinde, ICE polisleri, göçmenlere yönelik operasyonları sırasında ABD vatandaşı Renee Nicole Good'u aracında silahla vurarak öldürmüştü.

İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, bir kadının ICE memurlarını "ezmeye çalıştığını ve aracıyla onlara çarptığını" öne sürmüş, "Bizim bir memurumuz hızlı ve savunmacı bir şekilde hareket ederek kendisini ve çevresindekileri korumak için ateş etti." açıklamasını yapmıştı.

ICE polislerinin operasyonlarını cep telefonlarıyla kayıt altına almaya çalışan civardaki vatandaşların çektiği, sosyal medyada paylaşılan bir videoda ise kadın sürücünün yolun ortasında, aracının içinde olayları izlerken bir polis tarafından zorla aracın kapısının açılmaya çalışıldığı görülmüştü.

Bunun üzerine direksiyonu kırarak kaçmaya çalışan kadın sürücüye, aracın önüne yaklaşan diğer bir ICE polisinin silahını çekerek yakın mesafeden 3 el ateş ettiği dikkati çekmişti.

Tepkiler

Olayın, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin, Minnesota'da çocuk bakım merkezlerindeki yolsuzluk iddiaları sonrası göçmenlik uygulamalarına yönelik sert önlemler uygulanması amacıyla yaklaşık 2 bin federal güvenlik yetkilisini görevlendirmesi sonrası yaşanması dikkati çekti.

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan, durumun "ölen kadının neden olduğu bir trajedi" olduğunu savunarak, "Federal kolluk kuvvetleri operasyonlarına yasa dışı şekilde müdahale etmeyin ve memurlarımızı arabanızla ezmeye çalışmayın. Bu kadar basit." ifadelerini kullandı.

Eski ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, açıklamasında "Birçoğumuz dehşet verici ve acı dolu videoyu izledik. Bu video, Trump yönetiminin vurulma anına ilişkin açıklamasının tamamen bir manipülasyon olduğunu açıkça ortaya koyuyor." görüşünü paylaştı.

Minnesota Başsavcısı Keith Ellison ise Trump'ın binlerce silahlı ICE görevlisini Minnesota'ya gönderme kararının topluluklarında ciddi zarara ve korkuya yol açtığını belirterek, "Şiddet eyleminde kim yasayı ihlal ettiyse hesap vermelerini sağlamak için tüm gücümle çalışacağım." dedi.