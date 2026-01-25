ABD'de ICE ekiplerince vurulan 37 yaşındaki hemşire için tepki ve tartışmalar sürüyor

NEW ABD'de Minnesota eyaletindeki Minneapolis kentinde bir kişinin dün Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) ekiplerince gözaltına alınmaya çalışılırken vurularak öldürülmesiyle ilgili tepki ve tartışmalar sürüyor.

İsmi Alex Jeffrey Pretti olarak açıklanan 37 yasındaki hemşire olarak çalışan kişinin vurulmasıyla ilgili eyalet yetkilileri ile federal yetkililer birbirini suçladı.

İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, dünden bu yana, Pretti'nin ICE ekiplerine saldırdığını savunurken, Gümrük ve Sınır Koruma Komutanı Gregory Bovino da bugün ABD medyasına yaptığı açıklamalarda Pretti'nin "azami hasar vermek ve kolluk kuvvetlerini katletmek" istediğini öne sürdü.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Politika ve İç Güvenlik Danışmanı Yardımcısı Stephen Miller de, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabındaki paylaşımında, Pretti'yi "potansiyel bir suikastçı" olarak nitelendirerek "Bir suikastçı federal ajanları öldürmeye çalıştı." ifadesini kullandı.

Petti'nin vurulması hakkında adil ve şeffaf soruşturma yapılması çağrısı

ABD'nin Minnesota Valisi Tim Walz ise, Pretti'nin öldürülmesi ile ilgili olarak Başkan Donald Trump yönetimini, henüz hiç bir soruşturma başlatılmadan "hikayeler uydurmakla" suçlarken, Minnesota Başsavcısı Keith Ellison da, yaptığı açıklamada, Pretti'nin federal ajanlar tarafından "herkesin gözü önünde, gün ışığında" öldürüldüğünü belirtti.

Ellison, "Hem hukukun üstünlüğü hem de içimizde taşıdığımız adalet duygusu, ölümüne ilişkin tam, adil ve şeffaf bir soruşturma yapılmasını gerektiriyor." ifadelerini kullandı.

Petti'nin ICE ajanları tarafından vurulması eyalet ve federal yetkililer arasındaki tartışmaların yanı sıra Demokrat ve Cumhuriyetçi bazı Kongre üyeleri de tepki verdi.

Louisiana Senatörü Bill Cassidy de dahil olmak üzere küçük bir grup Cumhuriyetçi Kongre üyesi, şehrin Gaziler İşleri Hastanesinde hemşire olan 37 yasındaki Pretti'nin ölümüne yol açan silahlı saldırıyla ilgili bağımsız bir soruşturma istedi.

Cassidy, Pretti'nin vurulmasıyla ilgili "tam kapsamlı bir federal ve eyalet ortak soruşturması" çağrısında bulunarak, "ICE ve İç Güvenlik Bakanlığının güvenilirliği tehlikede." ifadesini kullandı.

Cassidy'nin tepkisi, Petti'nin vurulmasında Trump yönetiminin anlatısını sorgulayan en önde gelen Cumhuriyetçi Kongre üyesi olarak dikkati çekti.

Senato'daki Demokratlar ise, ICE için 10 milyar dolar içeren ve hükümetin kapanmasını önlemek için bu 30 Ocak'a kadar onaylanması gereken iki partili bir harcama paketini engellemek için harekete geçeceklerini söyledi.

Öte yandan New York Times, Washington Post ve CNN gibi ABD'nin önde gelen medya kuruluşları da, Petti'nin vurulma anındaki çekilen video görüntülerini analiz ederek, Federal yetkililerin iddialarının aksine, Petti'nin ruhsatlı silahının vurulmadan önce ICE ajanları tarafından alındığını ortaya koydu.

Olay

Minneapolis'teki protestolar sırasında dün bir kişi daha ICE ekiplerince gözaltına alınmaya çalışılırken vurulmuştu.

Minneapolis Polis Şefi Brian O'Hara, ABD vatandaşı olduğunu düşündükleri kurbanın 37 yaşında ve Minneapolis sakini bir beyaz olduğunu söylemişti.

O'Hara, söz konusu kişinin herhangi bir suç kaydının bulunmadığını belirterek, "Kendisinin silahı yasal olarak edindiğine ve taşıma ruhsatına sahip olduğuna inanıyoruz." demişti.

Amerikan Devlet Çalışanları Federasyonu (AFGE), Minneapolis'te ICE polisi tarafından vurularak öldürülen kişinin kendi üyelerinden Alex Jeffrey Pretti olduğunu açıklamıştı.

Minneapolis'te ICE görevlileri, 7 Ocak'ta da göçmenlere yönelik operasyonları sırasında 37 yaşındaki Amerikalı Renee Nicole Macklin Good adlı ABD vatandaşı kadını aracında silahla öldürmüştü.

İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, söz konusu kişinin ICE memurlarını "ezmeye çalıştığını ve aracıyla onlara çarptığını" öne sürmüştü.