ABD'de helikopter Hudson Nehri'ne düştü

ABD'nin New York kentinde helikopter düştü.

HUDSON NEHRİ'NE ÇAKILDI

New York Polis Departmanı (NYPD), helikopterin Hudson Nehri'ne çakıldığını belirterek, olay yerine acil durum ekipleri sevk edildiğini aktardı.

NEDENİ HENÜZ BİLİNMİYOR

Kazanın nedeni henüz bilinmezken, helikopterin nehre düştüğü sırada içerisinde kaç kişinin bulunduğu ve ölü ya da yaralı olup olmadığına dair resmi bir açıklama yapılmadı.

ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Yetkililer, arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü belirtirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.