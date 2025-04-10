ABD'de helikopter Hudson Nehri'ne düştü
ABD'nin New York kentinde bir helikopter Hudson Nehri'ne düştü. Kazanın nedeni henüz bilinmezken, düşen helikopterin içinde kaç kişinin bulunduğu ve ölü ya da yaralı olup olmadığına dair resmi bir açıklama yapılmadı.
ABD'nin New York kentinde helikopter düştü.
HUDSON NEHRİ'NE ÇAKILDI
New York Polis Departmanı (NYPD), helikopterin Hudson Nehri'ne çakıldığını belirterek, olay yerine acil durum ekipleri sevk edildiğini aktardı.
NEDENİ HENÜZ BİLİNMİYOR
Kazanın nedeni henüz bilinmezken, helikopterin nehre düştüğü sırada içerisinde kaç kişinin bulunduğu ve ölü ya da yaralı olup olmadığına dair resmi bir açıklama yapılmadı.
ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR
Yetkililer, arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü belirtirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel