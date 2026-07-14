ABD'de yaşamını yitiren Senatör Graham'ın yerine atanan kız kardeşi Kongre'de yemin etti

ABD'de hayatını kaybeden Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham'ın yerine, ocak ayında dolacak görev süresini tamamlamak üzere atanan kız kardeşi Darline Graham Nordone, Kongre'de yemin ederek görevine başladı.

Kongre'de Graham Nordone'un yemini için tören düzenlendi.

Graham Nordone, abisinin Ocak 2027'de dolacak görev süresini tamamlayacak.

Güney Carolina Valisi Henry McMaster, hayatını kaybeden Graham'ın yerine, ocak ayında dolacak görev süresini tamamlamak üzere kız kardeşi Darline Graham Nordone'u atamıştı.

62 yaşındaki Darline Graham Nordone, Güney Carolina tarihinin federal düzeyde ilk kadın senatörü ünvanını aldı.

Senato'da 2003'ten bu yana görev yapan 71 yaşındaki Graham'ın, 11 Temmuz'da gece "kısa süreli ve ani gelişen bir rahatsızlık" sonucu yaşamını yitirdiği bildirilmişti.