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ABD'de hava yolu şirketleri, uçuşlarda insana ve evcil hayvana benzeyen robotları yasaklıyor

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ABD'de hava yolu şirketleri Delta ve United Airlines'ın, uçuşlarda insansı ve evcil hayvana benzeyen robotları yasaklayacağı belirtildi.

ABD'de hava yolu şirketleri Delta ve United Airlines'ın, uçuşlarda insansı ve evcil hayvana benzeyen robotları yasaklayacağı belirtildi.

The Hill'in haberine göre, Delta ve United Airlines, uçuşlara kabin bagajı ya da uçak altı bagajı politikalarında değişikliğe gidecek.

Hava yolu şirketleri, güvenlik gerekçesiyle insana ve evcil hayvana benzeyen robotları uçaklara almayacak.

Southwest Hava Yolları da bir yolcunun robotla uçağa binmesi üzerine daha önce benzeri bir adım atmıştı.

Robotlara güç sağlamak için sıklıkla kullanılan pil türleri, uçak yolculuklarında halihazırda yasaklanmış durumda. Ağır lityum-iyon piller, yanlış kullanıldıklarında veya patladıklarında yangın tehlikesi oluşturuyor.

Kaynak: AA
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