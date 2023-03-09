ABD'de Hapse Girmek İsteyen Adam '1 Dolarlık' Banka Soygunu Yaptı

LOS ANGELES, 8 Mart (Xinhua) -- ABD'de 65 yaşındaki bir adam hapse girmek için bir bankaya giderek "1 dolarlık" soygun gerçekleştirdi.

LOS ANGELES, 8 Mart (Xinhua) -- ABD'de 65 yaşındaki bir adam hapse girmek için bir bankaya giderek "1 dolarlık" soygun gerçekleştirdi.

Salt Lake City Polis Departmanı, polis memurlarının, bir bankayı soymakla suçlanan bir kişiyi tutukladığını teyit etti. Polis Departmanı'nın Çarşamba günü verdiği bilgiye göre adının Donald Santacroce olduğu bildirilen adam Pazartesi günü ABD'nin batısındaki Utah eyaletinin merkezi ve en kalabalık kenti olan Salt Lake City'nin 300 South Main Street caddesindeki bir bankaya girdi.

Zanlı, banka çalışanlarından para talep etti ve bankadan ayrılmayı reddetti. Polis departmanının yaptığı basın açıklamasında, yaşlı adamın soygun suçlamasıyla Salt Lake County Metro Hapishanesi'ne gönderildiği belirtildi.

Basın açıklamasında Santacroce'nin banka veznedarlarından ne kadar para istediği belirtilmedi.

Öte yandan yerel haber kanalı KSL-TV'nin, polisin yeminli ifade tutanağını kaynak gösterdiği haberine göre Santacroce bir veznedara, "Bunu yaptığım için üzgünüm ama bu bir soygundur. Lütfen bana 1 dolar verin. Teşekkür ederim" yazan bir not uzattı.

Habere göre Santacroce'ye 1 dolar veren veznedar ona bankayı terk etmesini söyledi. Santacroce ise veznedardan polisi aramasını istedi.

Habere göre tutuklama raporunda şu ifadeler yer aldı: "Donald bunu tutuklanmak ve federal hapishaneye girmek istediği için yaptığını, eğer hapisten çıkarsa bu kez federal hapishaneye girme amacını gerçekleştirmek için başka bir banka soyacağını ve daha fazla para isteyeceğini söyledi."

Salt Lake City Polis Departmanı, basın açıklamasında zanlının amacının ne olduğuna dair bir açıklama yapmadı.

ABD'de daha önce de 1 dolarlık banka soygunu vakaları yaşanmıştı. İşsiz ve sigortasız 59 yaşındaki James Verone, 2011 yılında hapishanede sağlık hizmetleri alabilmek için Kuzey Carolina'daki bir bankadan 1 dolar çalmıştı.

Benzer bir vaka da 2013 yılında yaşanmış, 50 yaşındaki evsiz bir adamın sağlık hizmetleri alabilmek için Oregon'daki bir bankadan 1 dolar çaldığı ve polisin kendisini tutuklamasını beklediği haberlere yansımıştı.