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ABD'de gözaltında tutulan Türk öğrenci Rümeysa Öztürk serbest bırakıldı

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ABD'de Filistin'e destek verdiği gerekçesiyle gözaltında tutulan doktora öğrencisi Rümeysa Öztürk'ün mahkeme kararıyla serbest bırakılmasına karar verildi

ABD'de gözaltına alınan Massachusetts eyaletindeki Tufts Üniversitesi doktora öğrencisi Rümeysa Öztürk'ün serbest bırakılmasına karar verildi.

ABD'nin New York kentindeki İkinci Temyiz Dairesi, Filistin'i desteklediği gerekçesiyle gözaltına alınan Türk doktora öğrencisi Rümeysa Öztürk'e ilişkin yeni bir gelişme yaşandı.

SERBEST BIRAKILDI

Vermont Bölge Mahkemesi'nin yaklaşık bir buçuk aydır gözaltında tutulan Türk doktora öğrencisi Rümeysa Öztürk'ün serbest bırakılmasına karar verdiği bildirildi.

25 MART'TA GÖZALTINA ALINMIŞTI

Massachusetts eyaletindeki Tufts Üniversitesi'nde doktora öğrencisi olan Rümeysa Öztürk, 25 Mart'ta yerel saatle 17.15 sıralarında Boston kentinde evinin yakınlarında ABD İç Güvenlik Bakanlığına bağlı Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) ajanları tarafından gözaltına alınmıştı. Fulbright bursu alan ve doktora eğitiminin son yılında olan Öztürk, arkadaşlarıyla iftara gitmek için evinden çıktığı sırada durdurulmuş ve etrafı bir anda yüzleri kapalı 6 sivil ICE görevlisi tarafından sarılmıştı. Öztürk, itirazlarına rağmen yaklaşık 2 dakika sonra kelepçelenerek bir araca bindirilmişti.

'HAMAS'I DESTEKLEDİĞİ ÖNE SÜRÜLMÜŞTÜ

ABD İç Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Filistin destekçisi Öztürk'ün "Hamas'ı destekleyen faaliyetlerde bulunduğu" iddia edilmiş, İç Güvenlik Bakanlığı'ndan bir sözcü Öztürk'ün Louisiana eyaletindeki ICE İşlem Merkezi'ne transfer edildiğini söylemişti. Boston Bölge Mahkemesi, ise Öztürk'ün sınır dışı edilmesini geçici olarak durdurmuştu.

Öztürk'ün avukatları tarafından açılan davada, Vermont'ta düzenlenecek kefalet duruşmasına fiziksel olarak katılabilmesi için mahkeme nakil kararı vermiş ancak ABD hükümeti bu nakil kararını temyize götürerek durdurmak istemişti.

ABD'de gözaltında tutulan Türk öğrenci Rümeysa Öztürk serbest bırakıldı
Haberler.com / Serhat Yılmaz - Güncel
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Yorumlar (7)

Haber YorumlarıSerkan Taşdemir:

itraili savunsa beyaz sarayda agırlardi

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Haber YorumlarıRealist:

Helal olsun abd ye. Ulke kanununun teror gordugu hareketleri destek suphesine bile taviz vermiyo. Turkiyede ise ulu orta pkk sloganlari atanlara odul verilecek nerdeyse

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Haber YorumlarıAlper:

ABD'de yargıçlar var...

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Haber YorumlarıYılmaz TUTAL:

Ülkemizden hariç başka ülkelerdeki hukuk ve adalet nasıl işliyor. Aynı olay bizde ve olan olaylar malum ....... adaletimiz batsın

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Haber YorumlarıSelman kaya:

Türkiyeye dönünce ilk gideceği yer Saray olacak

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Haber YorumlarıMahmutabla:

İşte herkeşler gördü reisin gücünü. Haberlerde çıkmadı ama geçen Tıramp ile görüştü orada hafiften rica etmiştir Tırampa. O da ayıp edıyon reyiz aramızda bir öğrencinin lafımı olur deyip bırakmışlardır... Hayatıma bahse girerim televizyonlarda yarından itibaren bunu AKP nin başarısı olarak bangır bangır bağıracaklar..

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Haber YorumlarıSeyfi İyigör:

resmen hapis yatmış nasıl bir gözaltı bu Alçak Amerika

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