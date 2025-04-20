ABD'de Gözaltına Alınan Türk Öğrenci Rümeysa Öztürk'ün Hukuki Süreci Devam Ediyor

(ANKARA) - Dışişleri Bakanlığı, ABD'de gözaltına alınan Rümeysa Öztürk hakkındaki hukuki sürece ilişkin, "Rümeysa Öztürk adlı vatandaşımızla ilgili gelişmeler, ilk günden bu yana yakından takip edilmektedir. Vatandaşımız hakkındaki ilk adli süreç, Louisiana'da devam eden göçmenlik davasıdır. 16 Nisan'da yapılan ve Houston Başkonsolosluğumuzca takip edilen duruşmada vatandaşımızın vizesinin ABD makamlarınca iptali hususunun hukuka uygunluğu ele alınmaktadır. Bu konudaki kararın 1 Mayıs'ta açıklanması öngörülmektedir. Sayın Öztürk'ün anılan tarihe kadar kefaletle serbest bırakılması talebi Mahkeme tarafından reddedilmiştir" denildi.

Dişişleri Bakanlığı, ABD'de gözaltına alınan Türk vatandaşı doktora öğrencisi Rümeysa Öztürk'ün hukuki süreciyle ilgili olarak yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Rümeysa Öztürk adlı vatandaşımızla ilgili gelişmeler, ilk günden bu yana yakından takip edilmektedir. Vatandaşımız, ABD'nin iç politikasındaki gelişmeler sonucu ortaya çıkan ve binlerce yabancı öğrenciyi ilgilendiren hukuki bir sürecin sembol isimlerinden biridir. Konuyla ilgili süreç, vatandaşımızın ve ailesinin tercihleri doğrultusunda kişisel haklara saygı çerçevesinde yürütülmektedir.

Diğer taraftan, yurt dışında zor durumda kalan tüm vatandaşlarımıza sunulan konsolosluk desteği Sayın Öztürk'e de ilk günden itibaren sağlanmıştır. Houston Başkonsolosumuz vatandaşımızı Louisiana eyaletinde çeşitli kereler ziyaret etmiş, Boston Başkonsolosumuz da Sayın Öztürk'le çevrim içi bir görüşme yapmıştır. Kamuoyunu kasıtlı biçimde yanıltmayı amaçlayan ve vatandaşımızın içinde bulunduğu durumu siyasete alet etmeyi hedefleyen bazı açıklamalarda yer alan iddialardan farklı olarak, Sayın Öztürk hakkında iki adli süreç bulunmaktadır.

Vatandaşımız hakkındaki ilk adli süreç, Louisiana'da devam eden göçmenlik davasıdır. 16 Nisan'da yapılan ve Houston Başkonsolosluğumuzca takip edilen duruşmada vatandaşımızın vizesinin ABD makamlarınca iptali hususunun hukuka uygunluğu ele alınmaktadır. Bu konudaki kararın 1 Mayıs'ta açıklanması öngörülmektedir. Sayın Öztürk'ün anılan tarihe kadar kefaletle serbest bırakılması talebi Mahkeme tarafından reddedilmiştir. İkinci süreç ise Sayın Öztürk'ün gözaltına alınmasına itiraza ilişkindir. Konunun ele alındığı Vermont eyaletindeki mahkeme, 14 Nisan'da gerçekleşen ve Boston Başkonsolosluğumuzca takip edilen duruşmada karar 18 Nisan'da açıklanmıştır. Mahkeme, itirazı inceleme yetkisinin Vermont eyaletinde olduğuna hükmetmiş ve Sayın Öztürk'ün 1 Mayıs'a kadar Vermont'a nakledilmesini emretmiştir. Vatandaşımızın kefaletle serbest bırakılma talebinin bu Mahkeme tarafından 9 Mayıs'ta ele alınması planlanmaktadır. Her iki hukuki süreç, bundan sonra da Bakanlığımızın tüm imkanları kullanılarak yakından takip edilecek ve gerekli destek sağlanacaktır."