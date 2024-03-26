Üye Girişi
Haberler

ABD'de Francis Scott Key Köprüsü Yıkıldı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD'nin doğusundaki Maryland eyaletine bağlı Baltimore kentindeki Francis Scott Key Köprüsü, büyük bir geminin çarpması sonucu yıkıldı.

X'te paylaşılan görüntülere göre, yerel saatle 01.30 civarında büyük bir kargo gemisi köprünün kolonlarından birine çarptı. Çarpmanın ardından gemide yangın çıktı.

Yaklaşık 2,57 kilometre uzunluğundaki köprünün bir kısmı çarpma sonucu çökerken, çarpma sırasında köprü üzerindeki birçok araç Patapsco Nehri sularına düştü.

Maryland Ulaşım Müdürlüğünce yapılan açıklamada, Francis Scott Key Köprüsü'ne çıkan tüm yolların çift taraflı trafiğe kapalı olduğu bildirildi.

Yetkililer, arama kurtarma ekiplerinin suya düştüğü tahmin edilen en az 7 kişiyi kurtarma çalışmalarının sürdüğünü ifade etti.

Baltimor İtfaiye Şefi James Wallace, basına yaptığı açıklamada olay yerinin aktif bir arama kurtarma alanı olduğunu söyleyerek, şu ana kadar biri ağır yaralı, 2 kişinin sudan çıkarıldığını ifade etti.

Maryland'da acil durum ilan edildi

Diğer yandan Maryland Eyaleti Valisi Wes Moore, acil durum ilan ettiğini duyurdu.

Moore, X hesabından yaptığı açıklamada, ABD Ulaşım Bakanı Pete Buttigieg ve Baltimore Belediye Başkanı Brandon M. Scott ile iletişimde olduklarını belirtti.

Baltimore Polisi Şefi Richard Worley de düzenlediği basın toplantısında, köprünün yıkılmasına yol açan kazanın kasıtlı olduğuna dair kanıt bulunmadığını dile getirdi.

Worley, "Bunun kasıtlı olarak yapıldığına ve terör eylemi olduğuna dair kesinlikle bir emare yok." ifadelerini kullandı.

FBI Baltimore'un X hesabından yapılan açıklamada, FBI personelinin olay yerinde olduğu aktarıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Baltimore Maryland Dünya Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

2. ara tatil ne zaman? Nisan ayı ara tatil hangi gün başlıyor? 2024 ARA TATİL TARİHLERİ! Memur maaşları bayramdan önce yatar mı? Nisan ayı memur maaşı ne zaman ödenecek? Cübbeli Ahmet Hoca'ya ne oldu? Sağlık durumu nasıl? Türkiye - İtalya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Türkiye - İtalya maçı şifresiz mi? Yargıtay başkanlık seçiminde 5. turu kim kazandı? Yargıtay başkanı seçildi mi? Seçimlerde İstanbul'u kim kazanacak? 31 Mart'ta İmamoğlu mu Kurum mu galip gelecek? 9 anket şirketinin sonuçları açıklandı... Semih Vuruş kimdir? Zafer Partisi Düzce- Merkez Belediye Başkan adayı Semih Vuruş kaç yaşında, nereli? Faruk Kemal Konca kimdir? Zafer Partisi Düzce- Yığılca Belediye Başkan adayı Faruk Kemal Konca kaç yaşında, nereli? Kadir Kantemür kimdir? Zafer Partisi Düzce- Kaynaşlı Belediye Başkan adayı Kadir Kantemür kaç yaşında, nereli? Abdullah Rıdvan Eroğlu kimdir? Zafer Partisi Düzce- Gümüşova Belediye Başkan adayı Abdullah Rıdvan Eroğlu kaç yaşında, nereli? Aytaç Durdu kimdir? Zafer Partisi Düzce- Gölyaka Belediye Başkan adayı Aytaç Durdu kaç yaşında, nereli? Hacire Aydemir kimdir? Zafer Partisi Düzce- Çilimli Belediye Başkan adayı Hacire Aydemir kaç yaşında, nereli? Abdulvahap Göçer: CHP Malatya Yazıhan Belediye Başkan Adayı Kimdir? Yusuf Can Dertli kimdir? Zafer Partisi Düzce- Cumayeri Belediye Başkan adayı Yusuf Can Dertli kaç yaşında, nereli? Salih Çiçek kimdir? CHP Malatya Kale Belediye Başkan Adayı Salih Çiçek Kaç yaşında, nereli?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title