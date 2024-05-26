ABD'de fırtınada 11 kişi hayatını kaybetti

OKLAHOMA ABD'nin Texas, Oklahoma ve Arkansas eyaletlerinde etkili olan fırtınada 11 kişi yaşamını yitirdi.

Texas'ın Cooke bölgesi Şerifi Ray Sappington, eyalette etkisini gösteren fırtınaya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Hayatını kaybedenlerden 3'ünün aynı aileden olduğunu aktaran Sappington, fırtınada çok sayıda kişinin de yaralandığı bilgisini paylaştı.

Sappington, ölenlerin arasında 2 ve 5 yaşları arasında iki çocuğun da bulunduğunu kaydetti.

Arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini belirten Sappington, ölü sayısının artacağından endişe edildiğini söyledi.

Yetkililer, 7 kişinin Texas'ta, 2 kişinin Arkansas'ta ve 2 kişinin de Oklahoma'da, fırtınada hayatını kaybettiğini açıkladı.

Yetkililer ayrıca, elektrik hatlarında ve evlerde hasar meydana geldiğini ifade etti.