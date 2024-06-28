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Evlat edindikleri siyahi çocukları köle olarak kullandılar! Ahıra giren ekipler gördükleri manzaraya inanamadı

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ABD'de yaşları 6 ile 16 arasında değişen 5 siyahi çocuğu evlat edinen beyaz çift, korkunç bir suçlamayla karşı karşıya. Köle olarak kullanıldığı öne sürülen çocuklar sosyal yardım kontrolü sırasında ahırın içindeki küçük bir odada kilitli halde bulundu. Haklarında iddianame hazırlanan çift, suçlamaları reddediyor.

ABD'nin Batı Virginia eyaletinde beyaz bir çift, evlat edindiği 5 siyahi çocuğu kötü koşullara maruz bırakmak ve "köle olarak" kullanmakla suçlandı.

Savcılar, evsiz ve savunmasız gençlere yönelik bir barınaktan evlat edindiği yaşları 6 ile 16 arasında değişen beş çocuğu ahırda kilitli tutan ve "köle olarak kullanmayı" amaçlayan 62 yaşındaki Jeanne Whitefeather ile 63 yaşındaki Donald Lantz'ı hakkında iddianame hazırladı. İddianamede, çifte "insan kaçakçılığı", "çocuk ihmali", "kölelik" ve "zorla çalıştırma" gibi çok sayıda suç isnat edildi. İddianameye göre, komşular da çocukların çiftlik işçiliği yapmaya zorlandığını ve konuta girmelerine izin verilmediğini ileri sürdü.

West Virginia Metro News'e göre, Kanawha County Bölge Yargıcı Maryclaire Akers iddianameye dair basına yaptığı açıklamada, "İnsan hakları ihlalleri, bu çocukların ırkları nedeniyle hedef alındıkları ve iddianamede belirtildiği gibi temelde köle olarak kullanıldıkları gerçeğine özgüdür" dedi.

"SULARI, BANYO OLANAKLARI VE YİYECEKLERİ YOKTU"

Yetkililer, ekim ayında bir sosyal yardım kontrolü sırasında çocukları çiftin evindeki bir ahırın içindeki küçük bir odada kilitli halde buldu. Kanawha İlçesi Şerif Departmanı, olaya dair yaptığı açıklamada, "Çocukların ahırdan kendi başlarına çıkmak için hiçbir yolu, akan suları, banyo olanakları ve yiyecekleri yoktu" ifadesini kullandı.

Öte yandan, iddiaların ardından haklarında gözaltı kararı çıkarılann Whitefeather ve Lantz çifti ise suçlamaları reddetti.

Kaynak: AA / Güncel

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Yorumlar (7)

Esma macit:

Zihniyet değişmez siyahileri köle gören kafa aynı emin olun Avrupa'nın çoğu aynı kafada

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Ali Deli:

Tiplerine bakılırsa yapma potansiyelleri var

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Dağıstan:

Hayret. yorum yapan yok...

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LOLİPOP:

Ne diyelim.? Sen yapaydın yorum da üstün bilgilerinden ve görüşlerinden feyz alaydık.

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Acak Ak:

hayatın her alanında o çocuklardan farkımız mi var..

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DEVLET BAŞA:

kaybolmaya yüz tutmuş dede mesleğini

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Samarpan Bhav:

Bu bill gates ve hanimi değilmi ya

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