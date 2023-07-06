ABD'de emekli olan Türk vatandaşı Gönen'de kayboldu

Amerika Birleşik Devletleri'nde emekli olan ve Türkiye'ye dönen Korhan Berzeg, Gönen ilçesinde kayboldu. Arama çalışmaları 20. gününde devam ediyor.

AMERİKA Birleşik Devletleri'nde (ABD) bir dönem Dünya Bankası'nda çalışıp emekli olduktan sonra Türkiye'ye dönen ve yaz tatilini geçirmek için ailesiyle birlikte geldiği Balıkesir'in Gönen ilçesinde köpeğiyle yürüyüşe çıktıktan sonra kaybolan Korhan Berzeg'i (83) arama çalışmaları 20'nci günde de devam etti. Çalışmalara katılan AFAD'a bağlı Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer Tehditler (KBRN) ekibi ve UMKE ekipleri, dere yatakları ve bölgedeki açık su kuyuları üzerine yoğunlaştı.

Amerika Birleşik Devletleri'nde, Dünya Bankası'nda bir dönem Asya Direktörü olarak çalışan ve emekli olup, İstanbul Büyükada'da yaşamaya başlayan Korhan Berzeg, mayıs ayında tatil için eşi İngiliz uyruklu Angela Berzeg (80) ile memleketi Gönen'in Armutlu Mahallesi'ndeki evine geldi. 17 Haziran'da, Angela Berzeg kahvaltı hazırlarken, doberman cinsi eğitimli köpeği Tina ile yürüyüş yapmak için evden ayrılan Korhan Berzeg, geri dönmedi. Cep telefonunu evde bırakan Berzeg, eve dönmeyince eşi Angela Berzeg, jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu.

Arama çalışmalarının 20'nci gününde ekipler, bölgedeki su kuyuları ve dere yataklarına yoğunlaştı. JAK ve GÖNDAK ekiplerinin yanı sıra Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ile AFAD'a bağlı Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer Tehditler (KBRN) ekibi de çalışmalara katıldı. Ekiplerin dere yatakları ve bölgedeki açık su kuyuları üzerinde başlattığı arama çalışmaları sürüyor.