ABD'de Disney'in 100. Yıl Dönümü Kutlamaları Başladı
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ANAHEİM, 27 Ocak (Xinhua) -- Disneyland Parkı ve Disney Kaliforniya Macera Parkı'na ev sahipliği yapan Disneyland Eğlence Merkezi, Cuma günü ABD'nin önde gelen eğlence ve medya şirketi Walt Disney Company'nin 100. yıl dönümünü yeni eğlence ve gösteri programlarıyla kutlamaya başladı.
ANAHEİM, 27 Ocak (Xinhua) -- Disneyland Parkı ve Disney Kaliforniya Macera Parkı'na ev sahipliği yapan Disneyland Eğlence Merkezi, Cuma günü ABD'nin önde gelen eğlence ve medya şirketi Walt Disney Company'nin 100. yıl dönümünü yeni eğlence ve gösteri programlarıyla kutlamaya başladı.
Kaynak: Xinhua / Güncel