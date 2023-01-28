ABD'de Disney'in 100. Yıl Dönümü Kutlamaları Başladı Güncel Haberler ANAHEİM, 27 Ocak (Xinhua) -- Disneyland Parkı ve Disney Kaliforniya Macera Parkı'na ev sahipliği yapan Disneyland Eğlence Merkezi, Cuma günü ABD'nin önde gelen eğlence ve medya şirketi Walt Disney Company'nin 100. yıl dönümünü yeni eğlence ve gösteri programlarıyla kutlamaya başladı. ABD'nin Kaliforniya eyaletinin Anaheim kentinde Disney'in 100. yıl dönümüne yönelik süslemeler önünde fotoğraf çektiren çocuklar, 26 Ocak 2023. (Fotoğraf: Zeng Hui/Xinhua) ANAHEİM, 27 Ocak (Xinhua) -- Disneyland Parkı ve Disney Kaliforniya Macera Parkı'na ev sahipliği yapan Disneyland Eğlence Merkezi, Cuma günü ABD'nin önde gelen eğlence ve medya şirketi Walt Disney Company'nin 100. yıl dönümünü yeni eğlence ve gösteri programlarıyla kutlamaya başladı. ABD'nin Kaliforniya eyaletinin Anaheim kentindeki Disneyland Eğlence Merkezi'ni ziyaret eden insanlar, 26 Ocak 2023. (Fotoğraf: Zeng Hui/Xinhua) ABD'nin Kaliforniya eyaletinin Anaheim kentindeki Disneyland Eğlence Merkezi, 26 Ocak 2023. (Fotoğraf: Zeng Hui/Xinhua) Kaynak: Xinhua / Güncel Kaliforniya Disneyland Güncel Haberler

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