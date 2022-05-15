ABD'de Bir Süpermarkete Silahlı Saldırı: 10 Kişi Hayatını Kaybetti - Haberler

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ABD'de Bir Süpermarkete Silahlı Saldırı: 10 Kişi Hayatını Kaybetti

Xinhua - Güncel
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ABD'de Bir Süpermarkete Silahlı Saldırı: 10 Kişi Hayatını Kaybetti

BUFFALO, 15 Mayıs (Xinhua) -- Amerika Birleşik Devletleri'nin New York eyaletinin Buffalo kentinde yaşanan silahlı saldırı sonrası olay yerinde çalışan polisleri gösteren cep telefonuyla çekilmiş fotoğraf, 15 Mayıs 2022.

BUFFALO, 15 Mayıs (Xinhua) -- Amerika Birleşik Devletleri'nin New York eyaletinin Buffalo kentinde yaşanan silahlı saldırı sonrası olay yerinde çalışan polisleri gösteren cep telefonuyla çekilmiş fotoğraf, 15 Mayıs 2022. Yerel emniyet yetkililerinin verdiği bilgiye göre, silahlı bir saldırgan Cumartesi günü New York eyaletinin Buffalo kentindeki bir süpermarkette 10 kişiyi öldürdü ve üç kişiyi de yaraladı. (Fotoğraf: Zhang Jie/Xinhua)

Xinhua / Güncel

New York, Buffalo, Saldırı, Mayıs, Güncel, Haberler

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