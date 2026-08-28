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ABD'de binlerce kişi, oy hakkı konusundaki talepleri için bir araya geldi

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ABD'de sivil toplum örgütleri, Yüksek Mahkeme'nin seçim bölgelerinin yeniden çizilmesine izin veren kararını protesto etmek için Washington'da yürüyüş düzenledi. Göstericiler, kararın siyahi vatandaşların oy hakkını kısıtladığını savundu. Yürüyüşe Bernie Sanders ve Alexandria Ocasio-Cortez gibi Demokratlar da katıldı.

ABD'de çok sayıda sivil toplum örgütü, ülkedeki oy kullanma hakkına ilişkin son düzenlemelere tepki için başkent Washington'da yürüyüş gerçekleştirdi.

Washington'da Beyaz Saray'ın yakınında bulunan National Mall bölgesinde yapılan gösteriye çeşitli sivil toplum örgütlerine mensup binlerce kişi katıldı.

Yürüyüşe katılanlar, ABD Yüksek Mahkemesinin nisanda verdiği ve seçim bölgelerinin yeniden çizilebilmesine imkan tanıyan kararının, ülkedeki siyahi Amerikalılar aleyhine işlediğini savunarak bu kararı protesto etti.

Kararın ardından bazı eyaletlerde yapılan seçim bölgesi düzenleme çalışmalarının ABD'li siyahi vatandaşların oy kullanma haklarını geriye götürdüğünü savunan sivil toplum temsilcileri, yaptıkları konuşmalarda, bu düzenlemelere karşı olduklarını ifade etti.

"Oy Hakkını Savun" temalı yürüyüşe, Vermont Senatörü Bernie Sanders, Virginia Valisi Abigail Spanberger ve Kongre üyesi Demokrat Alexandria Ocasio-Cortez dahil çok sayıda Demokrat katıldı.

Kaynak: AA
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