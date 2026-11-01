Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

ABD'de Arizona ve Colorado'da seller nedeniyle bölge halkına tahliye talimatı verildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD'nin güneybatısındaki şiddetli yağışların yol açtığı seller nedeniyle Arizona ve Colorado'da tahliye talimatı verildi. NWS geniş bir bölgeyi sel konusunda uyarırken Sedona'da mahsur kalanlar için kurtarma çalışmaları sürüyor, Pagosa Springs'te 'sel felaketi' uyarısı yapıldı.

ABD'nin güneybatısında etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı seller nedeniyle Arizona ve Colorado eyaletlerinde bölge halkına tahliye talimatı verildi.

Ülkenin güneybatısındaki Arizona ve Colorado eyaletlerinde şiddetli yağışlar etkili oluyor.

ABD Ulusal Hava Durumu Servisi (NWS), Arizona'nın neredeyse tamamı, Utah eyaletinin güney kısımları, Colorado'nun güneybatısı, New Mexico eyaletinin batısı ve Nevada'nın güneyinin bir kısmını sellere karşı dikkatli olunması konusunda uyardı.

Arizona'nın Sedona bölgesi yetkilileri, şiddetli yağışlar nedeniyle ani sellere karşı bölge halkına tahliye talimatı verildiğini duyurdu.

Sedona Bölgesi İtfaiye Şefi Ed Mezulis, sosyal medyada yaptığı videolu paylaşımda yükselen sel suları nedeniyle evlerinde mahsur kalan bölge sakinlerinin kurtarılması için yürütülen çalışmalara polis ve yerel itfaiye ekiplerinin yanı sıra yakın topluluklardan acil durum yetkililerinin katıldığını ifade etti.

Colorado'nun Pagosa Springs bölgesindeki yetkililer ise "sel felaketi" uyarısı yaparak bu sellerin büyük çaplı hasara yol açmasının beklendiğini kaydetti.

Yetkililer, bölge sakinlerinin yakınlardaki sığınaklara gitmesi gerektiğini belirterek fırtınanın en şiddetli anına kadar beklenmemesi konusunda uyarıda bulundu.

Kaynak: AA
Bu haber 11 sitede yayınlandı.
Vincenzo Italiano kendisine gelen teklifleri açıkladı! Aralarında Avrupa devi de var

Kendisine gelen teklifleri açıkladı! Aralarında Avrupa devi de var
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Altın Portakal'da ödülü kapan Öykü Karayel'in sözleri geceye damga vurdu

Altın Portakal'da ödülü kaptı, yaptığı konuşma geceye damga vurdu
Komedyen Yavuz Seçkin hastalığını açıkladı! Eşi bile yetişemiyor

Ünlü komedyen hastalığını ilk kez açıkladı! Eşi bile yetişemiyor
Galatasaray-Fenerbahçe derbisine damga vuran tezahürat

Derbiyi izleyenler büyük bir şaşkınlık yaşadı
Fransa'nın ardından Almanya da karıştı! Lüks markaların mağazaları yağmalandı

Görüntüler Avrupa'nın kalbinden! Gece yarısı mağazalar talan edildi
Muğla ve İstanbul'a sağanak uyarısı! Meteoroloji alarm verdi

Uzman isim kuvvetli sağanak için uyardı: Sel, dolu ve hortum riski var
İrem Derici’den nişanlısına rest: İmzayı atmazsan beni unut!

Nişanlısına rest çekti: İmzayı atmazsan beni unut!
Bodrum FK puanı Aboubakar ile kurtardı

Vincent Aboubakar da olmasa!