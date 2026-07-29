ABD'de Anthony Fauci, Kovid-19'un kökenleriyle ilgili Senato oturumunda susma hakkını kullandı

ABD'de, eski Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Direktörü Dr. Anthony Fauci, Kovid-19 salgını dönemiyle ilgili duruşmada sorulara cevap vermeme hakkını kullandı.

Fauci, ABD Senatosu İç Güvenlik Komitesince düzenlenen oturumda, Kovid-19 salgınının kökenleri ve bu salgınla mücadele yöntemi hakkında sorularla karşılaştı.

Uzun dönem Beyaz Saray'ın sağlık danışmanlığını da yapan Fauci, ABD Anayasası'nın 5. maddesinde tanınan susma hakkını kullanmayı tercih etti.

Fauci, Komite üyelerinin her sorusuna, "Avukatımın tavsiyesi üzerine Anayasa'nın 5. Maddesi kapsamındaki haklarıma dayanarak, saygıyla cevap vermeyi reddediyorum." sözlerinin dışında hiçbir şey söylemedi.

Bunun üzerine Senato İç Güvenlik ve Hükümet İşleri Komitesi Başkanı Cumhuriyetçi Senatör Rand Paul, güvenlik görevlilerine Fauci'nin avukatlarından birini Komitenin duruşma salonundan çıkarmaları emrini verdi.

Senatör Paul, Fauci'ye, "Kongre soruşturmasını engellemek yasa dışıdır. Bugün ifade vermeyi reddetmenizin sonuçları olacaktır." şeklinde seslendi.

Fauci'ye hitaben "Amerikan halkı bir özrü hak ediyor." diyen Paul, eski Direktör'den Çin'deki araştırma fonlamasıyla ilgili soruları yanıtlamasını istedi.

Fauci hala devam eden duruşmanın başından itibaren Komite'nin üyelerinden gelen hiçbir soruya, "susma hakkını kullanacağını" belirtmenin dışında herhangi bir cevap vermedi.

Paul, duruşmanın başında Fauci'ye, ABD vergi mükelleflerinin parasıyla Çin'deki bir laboratuvarda yeterli güvenlik standartları olmadan yapılan araştırmaların neden finanse edildiği sorusunu yöneltmişti.

Söz konusu duruşma öncesinde Rand Paul, Kovid-19 salgınının ilk günlerinden itibaren Fauci'nin tuttuğu 1000 sayfayı aşkın özel günlük kayıtlarını yayımlamış ve eski Direktör'ün notlarının, koronavirüsün kökenlerini kamuoyuna farklı şekilde yansıttığını öne sürmüştü.

Kaynak: AA