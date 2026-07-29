Haberler

ABD'de Anthony Fauci, Kovid-19'un kökenleriyle ilgili Senato oturumunda susma hakkını kullandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD'de, eski Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Direktörü Dr. Anthony Fauci, Kovid-19 salgını dönemiyle ilgili duruşmada sorulara cevap vermeme hakkını kullandı.

ABD'de, eski Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Direktörü Dr. Anthony Fauci, Kovid-19 salgını dönemiyle ilgili duruşmada sorulara cevap vermeme hakkını kullandı.

Fauci, ABD Senatosu İç Güvenlik Komitesince düzenlenen oturumda, Kovid-19 salgınının kökenleri ve bu salgınla mücadele yöntemi hakkında sorularla karşılaştı.

Uzun dönem Beyaz Saray'ın sağlık danışmanlığını da yapan Fauci, ABD Anayasası'nın 5. maddesinde tanınan susma hakkını kullanmayı tercih etti.

Fauci, Komite üyelerinin her sorusuna, "Avukatımın tavsiyesi üzerine Anayasa'nın 5. Maddesi kapsamındaki haklarıma dayanarak, saygıyla cevap vermeyi reddediyorum." sözlerinin dışında hiçbir şey söylemedi.

Bunun üzerine Senato İç Güvenlik ve Hükümet İşleri Komitesi Başkanı Cumhuriyetçi Senatör Rand Paul, güvenlik görevlilerine Fauci'nin avukatlarından birini Komitenin duruşma salonundan çıkarmaları emrini verdi.

Senatör Paul, Fauci'ye, "Kongre soruşturmasını engellemek yasa dışıdır. Bugün ifade vermeyi reddetmenizin sonuçları olacaktır." şeklinde seslendi.

Fauci'ye hitaben "Amerikan halkı bir özrü hak ediyor." diyen Paul, eski Direktör'den Çin'deki araştırma fonlamasıyla ilgili soruları yanıtlamasını istedi.

Fauci hala devam eden duruşmanın başından itibaren Komite'nin üyelerinden gelen hiçbir soruya, "susma hakkını kullanacağını" belirtmenin dışında herhangi bir cevap vermedi.

Paul, duruşmanın başında Fauci'ye, ABD vergi mükelleflerinin parasıyla Çin'deki bir laboratuvarda yeterli güvenlik standartları olmadan yapılan araştırmaların neden finanse edildiği sorusunu yöneltmişti.

Söz konusu duruşma öncesinde Rand Paul, Kovid-19 salgınının ilk günlerinden itibaren Fauci'nin tuttuğu 1000 sayfayı aşkın özel günlük kayıtlarını yayımlamış ve eski Direktör'ün notlarının, koronavirüsün kökenlerini kamuoyuna farklı şekilde yansıttığını öne sürmüştü.

Kaynak: AA
MasterChef birincisi Şef Eren Kaşıkçı evinde ölü bulundu

MasterChef şampiyonu evinde ölü bulundu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ambulansa yol vermek isteyen tır şoförüne dehşeti yaşattılar

Ambulansa yol vermek isteyen tır şoförünün başına gelmeyen kalmadı
8 yaşındaki çocuğu ölüme itti! Kahreden anlar kamerada

8 yaşındaki çocuğu ölüme itti! Kahreden anlar kamerada

Frankfurt'tan Can Uzun'un geleceğiyle ilgili açıklama

Kahreden haber 2 bin 250 km öteden geldi
Başkanı kızdıran Manifest talebi: Bu şehre adım atamazlar

"Görevde olduğum müddetçe hiçbiri bu şehre adım atamaz"
Tutuklu İzmit Belediye Başkanından flaş AK Parti yanıtı: Paşa paşa yatarım

Tutuklu başkandan AK Parti'ye geçeceği iddialarına yanıt: Paşa paşa...
Sözün bittiği yer! Yaptığı rezilliği kimse görmüyor sandı ama kamera kayıttaydı

Yaptığı rezilliği kimse görmüyor sandı ama kamera kayıttaydı
Geri sayım başladı! Altının kaderi bugün belli oluyor

Altıncılar için geri sayım başladı! Dananın kuyruğu kopuyor