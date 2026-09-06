Amazon kargo uçağı Miami'de pistten çıktı

NEW ABD'de Amazon'a ait Boeing 767 tipi bir kargo uçağının Florida eyaletindeki Miami Uluslararası Havalimanı'na inerken pistten çıktığı belirtildi.

Sosyal medyada paylaşılan ilk görüntülerde dev kargo uçağının pist dışındaki yolun ortasına yan bir şekilde yattığı ve hala sağlam duran gövdesinden siyah dumanların yükseldiği görüldü.

Yerel medyaya bilgi veren Federal Havacılık İdaresi yetkilileri, Porto Riko'nun San Juan kentinden kalkan uçağın Miami'deki havalimanına iniş yaparken pistten çıktığını açıkladı.

Uçaktaki mürettabatın durumu hakkında ise henüz bir bilgi verilmedi.

Kaza ile ilgili incelemeler sürüyor.

Kaynak: AA