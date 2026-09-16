ABD'de 300'den fazla Güney Koreli işçi, gözaltı gerekçesiyle tazminat başvurusunda bulundu

ABD'de 300'den fazla Güney Koreli işçi, geçen sene Georgia eyaletindeki Hyundai-LG tarafından işletilen fabrikaya düzenlenen baskında yasa dışı şekilde gözaltına alındıkları gerekçesiyle ABD hükümetinden tazminat talebinde bulundu.

CNN'in haberine göre, işçileri temsil eden avukat, aralarında ABD İç Güvenlik Bakanlığı (DHS), Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE), Gümrük ve Sınır Muhafaza Birimi (CBP) ve Federal Soruşturma Bürosunun (FBI) da bulunduğu 9 kuruma tazminat başvurularının iletildiğini bildirdi.

Geçen yıl 5 Eylül'de düzenlenen baskında herhangi bir açıklama yapılmaksızın yasa dışı şekilde gözaltına alındıklarını iddia eden bazı işçiler, anlayamadıkları bazı belgeleri imzalamak zorunda bırakıldıklarını ve kalabalık hücrelere atıldıklarını öne sürdü.

CNN'e açıklama yapan DHS, fabrikaya yönelik aramanın, yasa dışı istihdam uygulamaları ve diğer federal suçlara ilişkin devam eden cezai soruşturma kapsamında yapıldığını bildirdi.

O dönemde açıklama yapan DHS yetkilisi, gözaltına alınanların ABD'de yasa dışı şekilde ikamet edip çalıştığını savunurken kimliğini açıklamak istemeyen 4 işçi ise geçerli vizeleri bulunduğu halde hiçbir açıklama yapılmaksızın gözaltına alındıklarını iddia etti.

Güney Koreli firmaların işlettiği fabrikaya ICE baskını

ABD'nin Georgia eyaletinde Hyundai-LG tarafından işletilen elektrikli araç akü fabrikasına, ICE birimleri tarafından 5 Eylül'de baskın düzenlenmişti.

Baskında 300'den fazlası Güney Koreli olmak üzere yaklaşık 475 kişinin gözaltına alındığı belirtilmişti.

Güney Kore Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lee Jae-woong, "ABD'ye yatırım yapan şirketlerimizin ekonomik faaliyetleri ve vatandaşlarımızın hak ve çıkarları haksız yere ihlal edilmemeli." demişti.

O dönemde ABD İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem de söz konusu kişilerin yasa uyarınca "sınır dışı" edileceklerini söylemişti.

Bir haftanın ardından 11 Eylül'de serbest bırakılan 316 Güney Kore vatandaşı, 12 Eylül'de ülkelerine dönmüştü.

Kaynak: AA