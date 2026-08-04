Haberler

ABD'de 25 eyalet Trump'ın yeni gümrük vergilerine dava açtı

ABD'de 25 eyalet Trump'ın yeni gümrük vergilerine dava açtı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD'de 25 eyaletten oluşan bir koalisyon, Başkan Donald Trump'ın 60 ticaret ortağından ithal edilen ürünlere uyguladığı yeni gümrük vergilerinin yasal yetkisini aştığı gerekçesiyle dava açtı. ABD Uluslararası Ticaret Mahkemesi'ne sunulan dilekçede, ithalatın yüzde 99,4'ünü kapsayan yüzde 10 ve yüzde 12,5'lik vergilerin durdurulması, hukuka aykırı ilan edilmesi ve tahsil edilen vergilerin iadesi talep ediliyor.

Video Biçimi: 1080 x 1920 30.0fps MP4

Dosya Boyutu: 48.47 MB


HABER: ABD'de 25 eyalet Trump'ın yeni gümrük vergilerine dava açtı

TARİH: 4 Ağustos 2026

UZUNLUK: 00: 00: 48

YER: Beijing, Çin

KATEGORİ: Politika


ÇEKİM LİSTESİ:

1. ANONS (Türkçe): RICK O'SHEA, Xinhua muhabiri, Yapay zeka ile desteklenmiş seslendirme

2. Beyaz Saray'dan görüntüler


HABERİN İÇERİĞİ:

ABD'de 25 eyaletten oluşan bir koalisyon, ABD Başkanı Donald Trump'ın 60 ticaret ortağından ithal edilen ürünlere kapsamlı yeni gümrük vergileri uygulayarak yasal yetkisini aştığı iddiasıyla dava açtı.

ANONS (Türkçe): RICK O'SHEA, Xinhua muhabiri, Yapay zeka ile desteklenmiş seslendirme

ABD'de 25 eyaletten oluşan bir koalisyon, ABD Başkanı Donald Trump'ın 60 ticaret ortağından ithal edilen ürünlere kapsamlı yeni gümrük vergileri uygulayarak yasal yetkisini aştığı iddiasıyla dava açtı.

ABD Uluslararası Ticaret Mahkemesi'ne pazartesi günü sunulan dava dilekçesinde, söz konusu ülkelerden ithal edilen ürünlerin büyük bölümüne kısa süre önce getirilen yüzde 10 ve yüzde 12,5 oranındaki gümrük vergilerine itiraz ediliyor. Dava dilekçesinde, bu ekonomilerden yapılan ithalatın, ABD ithalatının yüzde 99,4'ünü oluşturduğu belirtildi.

Koalisyon, mahkemeden söz konusu gümrük vergilerinin durdurulmasını, hukuka aykırı ilan edilmesini ve bu kapsamda tahsil edilen vergilerin iade edilmesini talep etti.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Beijing'den bildiriyor. (XHTV)

Kaynak: Xinhua
Şamil Tayyar duyurdu! İşte Mehmet Şimşek’in emekli maaşı ve asgari ücret planı

AK Partili isim duyurdu! İşte Şimşek’in emekli ve asgari ücret planı
YAŞ toplantısı kararları çıktı! Hava Kuvvetleri Komutanı Rafet Dalkıran oldu

Erdoğan 2 saatlik toplantı sonrası imzaladı! TSK'da üst düzey değişim
Erdal Beşikçioğlu'nun uyuşturucu testi pozitif çıktı

Erdal Beşikçioğlu'nun uyuşturucu test sonucu belli oldu

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Aracı olan herkesi ilgilendiriyor! O detayı fark etti, 10 bin TL'lik cezadan kurtuldu

Aracı olan herkesi ilgilendiriyor! O detayı fark etti, 10 bin TL'lik cezadan kurtuldu
Görüntü Türkiye'den! Bir insan kendine bunu neden yapar?

Bir insan kendine bunu neden yapar?
Düştüğü not manidar! Kayserili besicinin paylaşımına bakın

Kayserili işi biliyor

Askerlere böyle saldırdılar, adamı kurtardılar

Askerlere böyle saldırdılar, adamı kurtardılar
Seda Sayan'dan Yemekteyiz itirafı: Çok pistiler, yemiyordum

Seda Sayan'dan Yemekteyiz itirafı: Çok pistiler, yemiyordum
Türk Hava Kuvvetleri'nin ilk kadın paşası Özlem Karapınar oldu

YAŞ kararlarıyla tarihe geçti! İlk kadın "paşa"
Bir zamanlar paha biçilemiyordu şimdi 10. Lig ekibinde antrenmana çıkıyor

Sen bu hallere düşecek adam mıydın?