ABD'de 20 büyük bağışçı ara seçimlerde yaklaşık 2 milyar dolar bağışladı

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ABD'nin en zenginlerinin çoğu ABD'deki ara seçimlerde hem Temsilciler Meclisi hem de Senatoda çoğunluğu Demokratlara kaptıran Cumhuriyetçi adaylar için milyonlarca dolar para harcadı.

ABD seçmeni, 3 Kasım'da Kongrede yeni düzeninin yanı sıra 36 eyalette valileri belirlemek ve yerel meclisler için sandık başına gitti.

Resmi olmayan ilk sonuçlara göre, Cumhuriyetçiler hem Senatoda hem de Temsilciler Meclisinde çoğunluğu kaybetti.

ABD yasalarına göre, ülkedeki seçimlerde bir kişinin bir adaya doğrudan yapabileceği bağış tutarı, her seçim için 3 bin 500 dolar ile sınırlandırılıyor.

Ancak 2010'da Yüksek Mahkemenin "Citizens United" olarak bilinen kararıyla, varlıklı bağışçılar, adayların seçim kampanyalarından bağımsız olarak faaliyet gösterdikleri sürece reklam ve seçmenlere ulaşma faaliyetleri için serbestçe harcama yapabilen, sözde "süper PAC'lere(siyasi eylem komitesi)" sınırsız miktarda bağışta bulunabilmeye başladı.

New York Times'ın yayımladığı analize göre 20 büyük siyasi bağışçı, 2026 ara seçimleri için yaklaşık 2 milyar dolar bağışta bulundu.

Elon Musk

SpaceX ve Tesla'nın kurucusu Elon Musk, yaklaşık 446 milyon dolar ile şu ana kadar seçimlere en çok para harcayan kişi konumunda.

Seçimlerde Cumhuriyetçileri destekleyen Musk, en çok harcamayı Teksas senatör adayı Ken Paxton'a yaptı.

Musk, Paxton için 212 milyon dolar civarı para harcarken, seçimlerin galibi Paxton'ın rakibi James Talarico oldu.

Öte yandan Financial Times'ın haberine göre Musk, bu süreçte şirketlerinin hisselerinde yaşanan düşüşler nedeniyle 60 milyar dolar civarında bir kayba da uğradı.

Richard and Elizabeth Uihlein

ABD'li paketleme ve iş malzemeleri devi Uline'ın sahipleri Richard ve Elizabeth Uihlein da seçimlerin en büyük bağışçıları olarak öne çıkıyor.

Çift, Cumhuriyetçi ve muhafazakar adaylara 150 milyon dolar bağışta bulundu.

En büyük bağışı Cumhuriyetçi Kongre adaylarını destekleyen "Restoration of America" isimli gruba 136,7 milyon dolar ile yapan çift, adaylara bireysel bağışlarda da bulundu.

Jeff Yass

Ticaret şirketi Susquehanna International Group'un kurucu ortaklarından biri olan Jeff Yass, uzun süredir Cumhuriyetçi Parti'nin en büyük bağışçılarından biri olarak öne çıkıyor.

Forbes'un ağustos tarihli haberinde, Yass'ın en büyük tek seferlik bağışının 20 milyon dolar olduğu ve bu bağışın, Ohio valilik seçimlerinde Vivek Ramaswamy'yi destekleyen bir gruba yapıldığı bildirildi.

Ramaswamy, Demokrat aday Amy Acton'a karşı mağlup oldu.

OpenSecrets isimli internet sitesi, Yass'ın toplam bağış tutarını 109 milyon dolar olarak açıkladı.

Soros ailesi

Demokratların en büyük bağışçılarından biri olan Macaristan doğumlu Amerikalı yatırımcı George Soros, bu seçimlere yaklaşık 102 milyon dolar para yatırdı.

Soros, Demokrat adaylarla bağlantılı gruplara bağışlar yaptı.

Marc Andreessen ve Ben Horowitz

"a16z" olarak da bilinen Silikon Vadisi risk sermayesi şirketi Andreessen Horowitz'in kurucu ortakları Marc Andreessen ve Ben Horowitz, seçimlerde her iki partiye de bağışta bulundu.

Forbes'a göre ikili en büyük yatırımı kripto para ve yapay zeka alanında öne çıkan Cumhuriyetçi gruplara yaptı.

New York Times'a göre ikilinin toplam bağış miktarı 115,3 milyon doları buldu.

Michael Bloomberg ve Miriam Adelson

Finansal bilgi ve medya şirketi Bloomberg LP'nin kurucusu ve üç dönem New York Belediye Başkanlığı görevini yürüten milyarder Michael Bloomberg, ağırlıklı olarak Demokratları desteklemek amacıyla yaklaşık 84,2 milyon dolarlık bağışta bulundu.

Kumarhane devi Las Vegas Sands'ın kurucusu Sheldon Adelson'ın İsrailli-Amerikalı eşi Miriam Adelson, Cumhuriyetçi eğilimli gruplara yaklaşık 67,6 milyon dolar bağışladı.

Paul Singer

Washington Post'un 23 Ekim tarihli haberine göre, uzun süredir Cumhuriyetçilerin önemli bağışçılarından Elliott Management risk fonunun kurucusu Paul Singer, yaklaşık 53,5 milyon dolarlık bağışta bulundu.

Singer, hem Senato hem de Temsilciler Meclisi için yarışan Cumhuriyetçilere katkıda bulundu.

Kaynak: AA