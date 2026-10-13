Haberler

ABD, çocuk asker gerekçesiyle Nijerya'yı kara listeye aldı, yardım kısıtı gelebilir

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD, silahlı grupların çocukları saflarına katması gerekçesiyle Nijerya'yı Çocuk Askerlerin Önlenmesi Yasası kapsamındaki kara listeye aldı. Kararın askeri eğitim, finansman ve silah satışlarına kısıtlama getirebileceği, muafiyet halinde devreye girmeyebileceği bildirildi.

ABD, silahlı grupların çocukları saflarına kattığı gerekçesiyle Nijerya'yı Çocuk Askerlerin Önlenmesi Yasası kapsamındaki kara listeye alırken, kararın askeri yardımlar ve silah satışlarına kısıtlama getirebileceği bildirildi.

ABD Dışişleri Bakanlığının 2026 İnsan Ticareti Raporu'nda, Nijerya'da faaliyet gösteren terör örgütleri Boko Haram ve DEAŞ'ın Batı Afrika kolunun (ISWAP) çocukları saflarına kattığı, kaçırdığı ve çeşitli faaliyetlerde kullandığı belirtildi.

Raporda, 12 yaşından küçük çocukların çatışmalarda savaşçı olarak kullanıldığı, casusluk, taşıma, habercilik ve koruma gibi görevlerde de çalıştırıldığı ifade edildi.

Çocuk Askerlerin Önlenmesi Yasası kapsamında kara listeye alınan ülkelere yönelik askeri eğitim ve finansman, fazla savunma ekipmanı ve bazı askeri malzeme satış lisansları kısıtlanabiliyor.

Bu kısıtlamaların, ABD Başkanı Donald Trump'ın muafiyet tanıması veya diğer yasal istisnaların uygulanması halinde devreye girmeyebileceği kaydedildi.

Nijerya'nın insan ticaretiyle mücadele sicili de eleştirildi

Raporda, Nijerya'nın insan ticaretini ortadan kaldırmaya yönelik asgari standartları üst üste 15. yılda da karşılayamadığı belirtildi.

Nijerya makamlarının raporlama döneminde, insan ticaretine ilişkin 1341 soruşturma yürüttüğü, 94 kovuşturma ve 97 mahkumiyet kararı kaydedildiği aktarılan raporda, insan ticareti mağduru olduğu belirlenen 2 bin 4 kişiden 675'inin devlet destekli yardımlardan yararlandığı bildirildi.

Raporda, insan ticareti suçlarına karıştığı iddia edilen kamu görevlilerine yönelik soruşturma, kovuşturma veya mahkumiyetlerin rapor edilmemesi nedeniyle yolsuzluk ve kamu görevlilerinin suça iştiraki konusundaki endişeler dile getirildi.

Raporda, buna karşın hükümetin, mağdurlara yönelik hizmetler ve önleme programları için finansmanı artırması, yabancı ülkelerle soruşturmalarda işbirliği yapması ve yurt dışında istismar edilen Nijeryalıların ülkeye geri getirilmesi olumlu gelişmeler arasında gösterildi.

Nijerya, 2015-2018 ve 2020-2021 dönemlerinde de çocuk askerler listesinde yer almış, önceki ABD yönetimleri kısıtlamalardan muafiyet tanıyarak askeri yardımların ve silah satışlarının sürmesini sağlamıştı.

Kaynak: AA
Bu haber 64 sitede yayınlandı.
Fon kurulundan 5. toplantı! 34,1 milyar TL'lik ödeme için tarih verildi

Mağdurlara rekor ödeme yapılacak, net tarih verildi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Barcelonalı futbolculara Galatasaray maçı öncesi şok: Gözaltılar var

Barcelonalı futbolculara Galatasaray maçı öncesi şok: Gözaltılar var
Polonya Dışişleri Bakanı: Dondurulmuş Rus varlıklarının iadesi için cesedimizi çiğnemeleri lazım

Avrupa ülkesi, Putin'e resti çekti: Cesedimi çiğnemeniz lazım
Bakan Gürlek duyurdu! 39 ilde yatırım dolandırıcılığı operasyonu: 5 kuyumcu şirketi mercek altında

Bakan Gürlek dev operasyonu duyurdu! 5 kuyumcu şirketi mercek altında
Son maçta ıslıklanan yıldıza şok! Okan Buruk kararını verdi

Son olanlar başını yaktı! Okan Buruk'tan dev maçta sürpriz karar

Okan Buruk'tan Barcelona maçına saatler kala Osimhen kararı

Barcelona maçına saatler kala Osimhen kararı
Görevi ateşle savaşmaktı! Kundakçı eski sevgili dehşetinde Ebru'dan acı haber geldi

Kundakçı eski sevgili dehşetinde Ebru'dan acı haber geldi
Fenerbahçe'nin Aston Villa maçı kamp kadrosu belli oldu: Lukaku sürprizi

Fenerbahçe'de Romelu Lukaku sürprizi! Taraftarlar bayram edecek