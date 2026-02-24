Haberler

ABD'nin Paris Büyükelçisi Fransa'daki kamuoyu tartışmalarına müdahale etmek istemediğini ifade etti

ABD'nin Paris Büyükelçisi Charles Kushner, Lyon'da aşırı sağcı bir gencin ölümü ile ilgili açıklamalar nedeniyle Dışişleri Bakanlığına çağrılmasına rağmen davete icabet etmediğini belirtti. Kushner, Fransa-ABD dostluğuna vurgu yaparak, Fransız kamuoyu tartışmalarına müdahale etmek istemediğini ifade etti.

Fransa'da Lyon'da öldürülen aşırı sağcı gençle ilgili açıklamalar nedeniyle Dışişleri Bakanlığına çağrılan ancak davete icabet etmeyen ABD'nin Paris Büyükelçisi Charles Kushner'in, Fransız kamuoyu tartışmalarına müdahale etmek istemediğini ifade ettiği belirtildi.

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot'ya yakın kaynaklardan edinilen bilgilere göre, Kushner, Barrot'yu aradı.

Barrot, telefon görüşmesinde, Kushner'in Bakanlığa çağrılma gerekçelerini anlatarak, Fransa'nın üçüncü bir ülkenin makamlarının Fransız kamuoyu tartışmalarına yönelik herhangi bir müdahalesini veya bunu araçsallaştırmasını kabul edemeyeceğini ifade etti.

Kushner ise Fransa'daki kamuoyu tartışmalarına müdahale etmek istemediğini dile getirerek, Fransa ve ABD'yi birbirine bağlayan dostluğa dikkati çekti.

Barrot ve Kushner, gelecek günlerde yoğun ikili ilişkilere hizmet etmek amacıyla çalışmalarına devam etme konusunda mutabık kaldı.

ABD'nin Paris Büyükelçiliğinden yapılan açıklamaya göre, Kushner ve Barrot, samimi ve dostane bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İki siyasetçi, ABD ve Fransa'yı etkileyen birçok konuda diğer tüm bakanlar ve Fransız yetkililerle birlikte çalışmaya bağlı olduklarını kaydetti.

Kushner, Büyükelçiliğin açıklamaları nedeniyle Dışişleri Bakanlığına çağırılmıştı

Barrot, Lyon şehrinde 12 Şubat'ta solcu ve aşırı sağcı gruplar arasında çıkan ve Quentin Deranque isimli gencin ölümüyle sonuçlanan şiddet olayına ilişkin açıklamalar nedeniyle ABD'nin Paris Büyükelçisi Kushner'i Dışişleri Bakanlığına çağırmıştı.

ABD'nin Paris Büyükelçiliği tarafından, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yapılan açıklamada, "Fransız İçişleri Bakanı tarafından da doğrulanan, Quentin Deranque'nin aşırı solcu militanlar tarafından öldürüldüğüne dair haberler hepimizi endişelendirmelidir." ifadelerine yer verilmişti.

Açıklamada, şiddet yanlısı aşırı solculuğun Fransa'da yükselişte olduğu ve gencin ölümünün bu yükselişin kamu güvenliğine de tehdit oluşturduğunu gösterdiği belirtilmişti.

Dışişleri Bakanlığına gitmeyen Kushner'in Fransız bakanlarla görüşmesi kısıtlanmıştı

Fransız diplomatik kaynaklar, Lyon'da öldürülen aşırı sağcı gençle ilgili açıklamalar nedeniyle Dışişleri Bakanlığına çağrılan Kushner'in, bakanlığa gitmemesi üzerine Büyükelçi'nin artık hükümet yetkilileriyle doğrudan görüşme imkanına sahip olmayacağını dün bildirmişti.

Trump'ın kızı Ivanka Trump ile evli olan Jared Kushner'in babası ve ABD'nin Paris Büyükelçisi Charles Kushner daha önce de Fransız yönetimini ülkede artan Yahudi karşıtlığı konusunda yeterince önlem almamakla suçlamasının ardından Dışişleri Bakanlığına çağrılmıştı.

Kushner, Bakanlığa gitmeyerek kendisi yerine ekibinin görüşmeye katıldığını duyurmuştu.

Kaynak: AA / Esra Taşkın
