ABD Büyükelçisi Flake Hdp Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar'ı Ziyaret Etti - Haberler

ABD Büyükelçisi Jeffry L. Flake, HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar'ı HDP Genel Merkezi'nde ziyaret etti. HDP'den ziyarete ilişkin yapılan açıklamada, "Görüşmede siyasi ve bölgesel gelişmelere ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu" denildi.

ABD Büyükelçisi Flake, HDP Eş Genel başkanları Buldan ve Sancar'ı HDP Genel Merkezi'nde ziyaret etti. ABD Büyükelçiliği'nin ziyarete ilişkin sosyal medya paylaşımında şöyle denildi:

"Büyükelçi Flake, bugün HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar ile bir araya geldi. Görüşmede ABD-Türkiye arasındaki bağlar ele alındı."

HDP: SİYASİ VE BÖLGESEL GELİŞMELERE İLİŞKİN GÖRÜŞ ALIŞVERİŞİNDE BULUNULDU

HDP, görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:

"Partimize nezaket ziyaretinde bulunan ABD Büyükelçisi Jeffry L. Flake, Eş Genel Başkanlarımız Pervin Buldan ve Mithat Sancar ile görüştü. Görüşmede siyasi ve bölgesel gelişmelere ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu."