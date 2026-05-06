ABD'nin Brüksel Büyükelçisi'nden Belçika'daki Yahudi sünnetçiler hakkındaki iddianameye tepki

ABD'nin Brüksel Büyükelçisi Bill White, Belçika'da Yahudi sünnetçiler hakkında hazırlanan iddianameye tepki göstererek, ABD yönetiminin yargı sürecini kınadığını bildirdi.

White, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, Belçika'nın Anvers kentinde geçen yıl tutuklanan moheller (sünnetçi) hakkında hazırlanan iddianameye tepki gösterdi.

"Bu, Belçika için utanç verici bir lekedir." ifadesini kullanan White, sünnetçilerden birinin ABD'li olduğuna işaret ederek, söz konusu dini figürlerin yargılanması konusunda "yanlış ve kabul edilemez" yorumunu yaptı.

White, "Belçika artık dünya tarafından Yahudi karşıtı olarak görülecektir. Bu mesele çözülene kadar bundan kaçınmanın bir yolu yoktur. (ABD Başkanı Donald) Trump yönetimi bu yargı sürecini kınamakta ve aynı zamanda Belçika hükümetinin burada yaşayan güzel Yahudi topluluklarıyla bir çözüm bulma konusundaki siyasi eylemsizliğini de eleştirmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Belçika hükümetine, Yahudi liderlerle ve topluluklarla çalışarak derhal bir çözüm bulması çağrısında bulunduklarını aktaran White, "Belçika'nın dünyadaki itibarı açısından, Belçika hükümetinin hemen harekete geçmesini umuyorum." ifadesini kullandı.

Anvers Savcılığından sünnetçilere "kasten ve tasarlayarak yaralama veya darp" suçlaması

Anvers Savcılığı, adli soruşturmanın tamamlandığını duyurarak, 2 Yahudi sünnetçinin (mohel) "kasten ve tasarlayarak yaralama veya darp" suçlamasıyla yargılanmak üzere ceza mahkemesine sevk edilmesi talebinde bulundu.

Elde edilen bulgular doğrultusunda savcılığın, 2 sünnetçinin ceza mahkemesine sevk edilmesi için İddianame Dairesi'ne başvuracağı belirtilirken, "Olaylar, reşit olmayanlara karşı kasten ve tasarlayarak yaralama veya darp ile izinsiz hekimlik uygulaması olarak sınıflandırılmıştır." ifadesi kullanıldı.

Dosya, 18 Haziran'da İddianame Dairesi tarafından ele alınacak ve ceza mahkemesine sevk edilip edilmeyeceğine karar verilecek.

Belçika ile İsrail arasında ABD'nin başlattığı diplomatik kriz

Belçika'nın Anvers kentinde 14 Mayıs 2025'te yerel polis, yasa dışı sünnet uygulamalarıyla ilgili devam eden adli soruşturma kapsamında çeşitli adreslere baskın düzenlemiş, 3 Yahudi sünnetçi (mohel) hakkında soruşturma başlatmıştı.

"Herhangi bir tıbbi eğitim almamış kişiler tarafından gerçekleştirilen tıbbi işlemler" üzerine odaklandığı belirtilen soruşturmanın, Yahudi topluluğundan gelen şikayet üzerine başlatıldığı bildirilmişti.

ABD'nin Brüksel Büyükelçisi Bill White ise 16 Şubat'ta soruşturmanın sonlandırılmasını talep ederek, bu eylemin Yahudi karşıtlığı olduğunu savunmuştu.

Belçika Dışişleri Bakanlığı, White'ı açıklamalarının ardından görüşmeye çağırmıştı. Bakanlığın, Anvers'te yürütülen soruşturmanın dini uygulamalara yönelik olmadığı, bağımsız yargı makamlarının yürüttüğü hukuki bir süreç olduğu yönünde açıklama yaptığı aktarılmıştı.

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar da konuya müdahil olmuş, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, Belçika'daki antisemitizm iddialarına değinerek Anvers'teki sünnet soruşturmasını eleştirmiş ve Yahudi topluluklarının güvenliği konusunda endişe duyduklarını ifade etmişti.

Saar, bugün yaptığı açıklamada ise Belçika'nın söz konusu kararına tepki göstererek, Brüksel yönetimini harekete geçmeye ve bir çözüm bulmaya çağırmıştı.