ABD Büyükelçisi Barrack'tan Trump'ın Suriye Politikası Açıklaması

ABD Büyükelçisi Barrack'tan Trump'ın Suriye Politikası Açıklaması
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ABD'nin Ankara Büyükelçisi Thomas Barrack, Başkan Trump'ın Suriye, ABD, Katar ve Türkiye'nin birlikte hareket ettiği yeni bir süreci başlattığını belirtti.

(ANKARA) - ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Thomas Barrack, "Başkan Trump bir cesaret örneği sergileyerek, üç hafta önce dünya tarafından imkansız olarak görülen, Suriye, ABD, Katar ve Türkiye'nin farklı ve ahenk içindeki en güçlü dokularından yeni bir Şam kumaşının motifini işledi" dedi.

ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Thomas Barrack, dün Şam'a yaptığı ziyarete ilişkin bir açıklama yaptı. Barrack sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Başkan Trump bir cesaret örneği sergileyerek, üç hafta önce dünya tarafından imkansız olarak görülen, Suriye, ABD, Katar ve Türkiye'nin farklı ve ahenk içindeki en güçlü dokularından yeni bir Şam kumaşının motifini işledi" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA / Güncel
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