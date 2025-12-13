Haberler

Tom Barrack: ABD Güçlerinin Bir Kısmı, Işid'i Tamamen Yok Edene Kadar Suriye'de

ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack, Suriye'de iki ABD askeri ve bir sivil tercümanın hayatını kaybettiği terör saldırısını kınayarak, ABD'nin bölgedeki kararlılığının süreceğini bildirdi. Saldırının faillerinin bulunması konusunda Suriye hükümetiyle işbirliği yapılacağını vurguladı.

(ANKARA) - ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, Suriye'de iki ABD askeri ve bir sivil tercümanın hayatını kaybettiği terör saldırısını "korkakça bir pusu" olarak nitelendirirken, ABD'nin bölgedeki kararlılığının sarsılmayacağını belirtti.

Tom Barrack, Suriye'de iki ABD askeri ve bir sivil tercümanın hayatını kaybettiği saldırıya ilişkin yazılı açıklama yaptı. Suriye'de bulunan kısıtlı sayıdaki ABD gücünün temel görevini hatırlatan Barrack, "Güçlerimiz, IŞİD'i bir kez ve tamamen yenmek, yeniden canlanmasını önlemek ve Amerikan vatanını terör saldırılarından korumak amacıyla Suriye'de kalmaya devam ediyor" ifadelerini kullandı. Barrack, bu varlığın yerel Suriyeli ortakları güçlendirdiğini ve ABD'nin Orta Doğu'da büyük ölçekli bir savaşa girmesini engellediğini belirtti.

Saldırının faillerinin bulunması konusunda Suriye hükümetiyle eşgüdüm mesajı veren Barrack, "Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed el-Şara'nın, saldırının faillerini belirleme ve hesap sorma konusundaki güçlü kararlılığını memnuniyetle karşılıyoruz. Birlikte Suriye'deki terörizmi kökten silecek ve Amerikan halkına yönelik tehditlere müsamaha göstermeyeceğiz" dedi.

Donald Trump'ın "misilleme" mesajına paralel olarak Barrack, "Bu hain saldırıda parmağı olan her bir birey, finansör ve kolaylaştırıcı kararlılıkla takip edilecek, IŞİD tamamen yok edilene kadar bu görevden vazgeçmeyeceğiz. Amerikalılara yönelik her türlü saldırı, hızlı ve amansız bir adaletle karşılık bulacaktır" dedi.

