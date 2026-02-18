Haberler

ABD'nin Ankara Büyükelçisi Barrack, ramazanın gelişi vesilesiyle tebriklerini sundu

ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack, ramazan ayı dolayısıyla Türkiye, Suriye ve bölge halkını kutlayarak hoşgörü ve barış mesajları verdi.

ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, ramazanın gelişi vesilesiyle Türkiye, Suriye ve tüm bölge halkını kutladı.

Barrack, ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından ramazan ayı dolayısıyla bir mesaj paylaştı.

"Oruç, dua, merhamet ve yenilenme" ayı olarak değerlendirdiği ramazan ayının gelişi münasebetiyle Türkiye, Suriye ve tüm bölge geneline tebriklerini sunan Barrack, ramazanın adalet ve barışa ihtiyacı hatırlattığını belirtti."

Barrack, Müslüman, Hristiyan, Yahudi ve diğer dinlere mensup kişilerin yüzyıllardır bir arada yaşadığı bir bölgede bulunduklarına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Zaman ve koşullarla sınanmış olsa da, o köklü bir arada yaşama ruhu, hoşgörü ve anlayışın hakim olduğu bir dünyada nelerin mümkün olabileceğine dair bir örnek teşkil ederek bugün de bizlere ilham vermeye devam ediyor."

Suriye'de istikrarın inşa edildiği, uzlaşının güçlendirildiği ve yaraların sarıldığı bir dönemde, ramazanın gönülden dinlemeye, anlaşmazlıklarda dahi nezaketi sürdürmeye ve herkesin güven ve özgürlük içinde yaşayacağı bir gelecek için çalışmaya davet ettiğine işaret eden Barrack, ramazanın tüm halklar arasında umuda yol açması temennisinde bulundu.

Barrack, "Ramazan-ı Şerif mübarek olsun. Allah tuttuğunuz oruçları, ettiğiniz duaları ve yaptığınız hayırları kabul buyursun, hepimizi daha fazla hoşgörü, merhamet ve beraberliğe yöneltsin." ifadelerine yer verdi.

