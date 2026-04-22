ABD, Lübnan'daki vatandaşlarına ülkeden ayrılmalarını tavsiye etti

Güncelleme:
Beyrut'taki ABD Büyükelçiliği, Lübnan'daki güvenlik durumunun hızla değişebileceğine dikkat çekerek, ABD vatandaşlarına ticari uçuşlarla ülkeden ayrılmalarını tavsiye etti. Büyükelçilik, ayrıca Lübnan'da kalanlar için acil durum planları yapılmasını önerdi.

Büyükelçilikten yapılan açıklamada, "Lübnan'daki güvenlik durumu yakından takip edilmektedir. Güvenlik ortamı karmaşık olmaya devam etmekte ve hızla değişebilmektedir. Ticari uçuş seçenekleri mevcutken ABD vatandaşlarının Lübnan'dan ayrılmalarını önemle tavsiye ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, Lübnan'da bulunan ve ayrılmayı tercih etmeyen ABD vatandaşlarından ise acil durumlar için planlar hazırlamaları ve son dakika gelişmelerini takip etmeleri istendi.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları ve ateşkes

İsrail ordusu Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etti.

Lübnan hükümeti de bu sürede ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyon 162 bini geçtiğini açıklamıştı.

Lübnan ve İsrail arasında varılan 10 günlük geçici ateşkes, 17 Nisan'da yürürlüğe girmişti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, söz konusu ateşkesi kabul ettiklerini ancak Lübnan'ın güneyinde işgal ettikleri bölgelerde kalmayı sürdüreceklerini ifade etmişti.

Ateşkese rağmen İsrail saldırıları sürerken, Hizbullah da ihlallere karşılık verdiğini açıklıyor.

Kaynak: AA / Ethem Emre Özcan
Ankara'da 5. sınıf öğrencisinin okula tabanca getirdiği iddiası

5. sınıf öğrencisinin üzeri aranınca hemen polise haber verildi
Haberler.com
500

Tanığın iddiası ortalığı karıştıracak: Özgür Özel Özkan Yalım'dan korkuyor, elinde bir şeyler var

"Özgür Özel Özkan Yalım'dan korkuyor" Nedeni ise daha fena!
Gırgıriye Müzikali’ndeki kriz sonrası koltuklar değiştirildi, Müjdat Gezen gelip tek tek kontrol etti

Ayağının tozuyla geldi, tek tek denedi
Üsküdar'da aile faciası: Anne ve babasını öldürüp intihar etti

Aile faciası! Önce anne ve babasını, sonra kendini vurdu
Elif Karaarslan’a cezaevinde bile para yağıyor

Cezaevinde bile para yağıyor
Tanığın iddiası ortalığı karıştıracak: Özgür Özel Özkan Yalım'dan korkuyor, elinde bir şeyler var

"Özgür Özel Özkan Yalım'dan korkuyor" Nedeni ise daha fena!
Üsküdar'da 18 yıl önceki cinayet 'kan örneği' ile çözüldü

Katil 18 yıl sonra cezaevinde bulundu! Hiç beklemediği detay ele verdi
Bu pazar seçim olsa hangi parti yüzde kaç alır? İşte son anketin sonuçları

26 ilimizi kapsıyor! Son seçim anketinde sürpriz sonuçlar