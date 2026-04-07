ABD'nin Manama Büyükelçiliği, Bahreyn'deki vatandaşlarına "bulundukları yerde kalmaları" çağrısı yaptı

ABD'nin Manama Büyükelçiliği, Bahreyn'deki tüm vatandaşlarına bulundukları yerde kalmaları çağrısında bulunarak, güvenlik önlemleri ve temel ihtiyaç maddeleri bulundurmalarını önerdi. Büyükelçilik, rutin konsolosluk hizmetlerini de askıya aldı.

ABD'nin Manama Büyükelçiliği, Bahreyn'deki tüm ABD vatandaşlarına bir sonraki duyuruya kadar "bulundukları yerde kalmaları" çağrısında bulundu.

ABD'nin Manama Büyükelçiliğinin internet sitesinden konuya ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, Büyükelçiliğin tüm ABD hükümeti çalışanlarına bulundukları yerde kalmaları talimatı verdiği belirtilerek, Bahreyn'deki tüm Amerikalıların da bir sonraki duyuruya kadar aynı şeyi yapmalarının tavsiye edildiği aktarıldı.

Güvenli bir yapıda kalınması ve pencerelerden uzak durulması tavsiye edilen açıklamada, yiyecek, su, ilaç ve diğer temel ihtiyaç maddelerinin de bulundurulması önerildi.

Açıklamada, Manama'daki ABD Büyükelçiliğinin tüm rutin konsolosluk hizmetlerini askıya aldığı bilgisine yer verildi.

ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn ve Kuveyt başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, dönemin İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

Kaynak: AA / Bekir Aydoğan
