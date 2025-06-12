ABD Büyükelçiliği, İsrail'deki Personeline Güvenlik Uyarısı Yaptı

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İsrail'deki ABD Büyükelçiliği, Tel Aviv, Kudüs ve Birüssebi kentlerinin dışına çıkmamaları konusunda personelini uyardı. Bu karar, bölgedeki gerginliklerin artması nedeniyle alındı.

İsrail'deki ABD Büyükelçiliği, personelini Tel Aviv, Kudüs ve Birüssebi (Berşeva) kentlerinin dışına çıkmamaları konusunda uyardı.

ABD Büyükelçiliğinin yazılı açıklamasına göre, karar bölgesel gerginliklerin tırmanması nedeniyle alındı.

Açıklamada, ikinci bir duyuruya kadar elçilikte çalışan görevliler ve ailelerine, Tel Aviv, Kudüs ve Birüssebi kentlerinin dışına çıkmamaları uyarısı yapıldı.

İsrail'deki ABD vatandaşlarından da kişisel güvenlikleri konusunda dikkatli olmaları istenirken, "karmaşık ve değişken" bir güvenlik ortamının yaşandığına dikkat çekildi.

ABD Başkanı Donald Trump dün yaptığı açıklamada, bölge tehlikeli bir yer haline dönüşebileceği için yönetiminin, Orta Doğu'daki bazı bölgelerden görevlilerini çekme kararı aldığını söylemişti.

Kaynak: AA / Güncel
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