ABD Başkanı Trump, yapay zeka için üç alternatif isim önerip anket açtı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Yapay zekanın gelişme hızına ilişkin tartışmalar sürerken, ABD Başkanı Donald Trump, "yapay zeka" isminin değiştirilmesini önerdi.

Trump, sosyal medya hesabından son dönemde gündemde olan yapay zekaya ilişkin açıklamada bulundu.

ABD Başkanı Trump, "Birçok kişi, 'Yapay Zeka' ifadesinin, yapay zeka kavramına kıyasla yanlış ve oldukça yetersiz olduğunu düşünüyor." ifadesini kullandı.

"Yapay Zeka" ifadesinin kullanımına karşı "Superior Intelligence (Üstün Zeka)", "Extreme Intelligence (Aşırı Zeka)" ve "Supreme Intelligence (Süper Zeka)" kavramlarını öneren Trump, önerdiği bu kavramların hangisinin kullanılması gerektiği konusunda bir anket açtı.

Yapay zekanın gelişme hızının yavaşlatılması tartışmaları

ABD'de yapay zekanın hızla yaygınlaşmasıyla, bu teknolojinin tehlikeli boyuta ulaşmasından önce gelişiminin yavaşlatılmasına yönelik çağrılar son günlerde yoğunlaştı.

Anthropic'in Üst Yöneticisi ( Ceo ) Dario Amodei, OpenAI CEO'su Sam Altman ile Tesla ve SpaceX'in CEO'su Elon Musk'ın da aralarında bulunduğu teknoloji sektörünün önde gelen isimleri, yapay zeka geliştirme çalışmalarının yavaşlatılması yönünde çağrı yapmıştı.

Öte yandan, Donald Trump yönetimi, yapay zekanın geliştirilmesini yavaşlatacak yeni düzenlemeler yerine inovasyonu teşvik eden bir yaklaşım benimsiyor.

Trump, yapay zeka teknolojisinin kontrolden çıkması yönünde "hastalıklı bir komplo yürütüldüğünü" ileri sürmüş, ayrıca bu alandaki çalışmaların yavaşlatılmasının Çin'e avantaj sağlayacağını savunmuştu.

Kaynak: AA