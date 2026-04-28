ABD Başkanı Trump, Serena Williams ile tenis oynadı

ABD Başkanı Donald Trump, ABD'li tenisçi Serena Williams ile tenis oynadı.

Trump, sosyal medya hesabından ünlü tenisçi Williams ile tenis oynadığı anlara ilişkin bir video yayımladı.

Videoda, Trump'ın Virginia eyaletinde bir tenis performans merkezinin açılışını yaptığı belirtildi.

Görüntülerde, tesisin yakınlarındaki Trump National Club'da Williams ile tenis oynayan Trump'ın üstünde takım elbisesinin olduğu ancak ayakkabılarını çıkardığı görüldü.