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Trump: İran çökmekte olan bir ülke

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ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın "çökmekte olan bir ülke" olduğunu savundu.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın "çökmekte olan bir ülke" olduğunu savundu.

Trump, sosyal medya hesabından İran'a ilişkin paylaşımlar yaptı.

Fox News muhabiri Jonathan Hunt'ın İran'a ilişkin "hatalı haber yaptığını" belirten Trump, kendisinin İran ile görüşmek istemediğini, aksine İran'ın anlaşmaya varmak için "yalvardığını" iddia etti.

Trump, diğer paylaşımında ise "İran çökmekte olan bir ülkedir." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA
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