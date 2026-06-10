Trump: İran'a çok sert saldıracağız
ABD Başkanı Trump: "(İran'a saldırılara devam edecek misiniz?
ABD Başkanı Trump: "( İran'a saldırılara devam edecek misiniz?) Onlara saldıracağız, hem de çok sert bir şekilde"
Kaynak: AA / Hakan Çopur
ABD Başkanı Trump: "( İran'a saldırılara devam edecek misiniz?) Onlara saldıracağız, hem de çok sert bir şekilde"
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.