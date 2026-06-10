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Trump: İran'a çok sert saldıracağız

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ABD Başkanı Trump: "(İran'a saldırılara devam edecek misiniz?

ABD Başkanı Trump: "( İran'a saldırılara devam edecek misiniz?) Onlara saldıracağız, hem de çok sert bir şekilde"

Kaynak: AA / Hakan Çopur
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