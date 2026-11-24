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Abd Başkanı Donald Trump, kendisine iki Özbek çardağı hediye eden Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'e teşekkür etti.

Abd Başkanı Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Özbekistan lideri Mirziyoyev'e teşekkür etti.

Trump, kendisine Cumhurbaşkanı Mirziyoyev'in hediye ettiği iki çardağı çok beğendiğini ve bu çardakların Amerikan halkının rahatça görebileceği bir yere yerleştirilmesini istediğini belirtti.

Söz konusu çardakların ABD'nin bağımsızlığının 250. yıl dönümü şerefine hediye edildiğini belirten Trump, "Özbek ustalar, ailelerini Özbekistan'da bırakarak birkaç ay boyunca zorlu hava koşullarında 200 yıllık dağ ceviz ağaçlarından bu çardakları ustaca inşa ettiler." ifadesini kullandı.

Abd Başkanı, iki Özbek çardağının Washington'daki Jefferson Anıtı ve Washington Anıtı yakınında bulunan Tidal Basin bölgesine yerleştirildiğini aktardı.

Kaynak: AA