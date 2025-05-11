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Donald Trump: Ukrayna, Putin'in Türkiye'de müzakere yapılması talebini derhal kabul etmeli

Donald Trump: Ukrayna, Putin'in Türkiye'de müzakere yapılması talebini derhal kabul etmeli
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ABD Başkanı Donald Trump, Rusya-Ukrayna ateşkesine ilişkin yaptığı açıklamada "Putin, Ukrayna ile bir ateşkes anlaşması istemiyor. Onun yerine Türkiye'de bir araya gelerek bu kan banyosuna dönüşen savaşı bitirme ihtimalini müzakere etmek istiyor. Ukrayna bunu derhal kabul etmeli" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump, "Putin, Ukrayna ile bir ateşkes anlaşması istemiyor. Onun yerine Türkiye'de bir araya gelerek bu kan banyosuna dönüşen savaşı bitirme ihtimalini müzakere etmek istiyor. Ukrayna bunu derhal kabul etmeli" açıklamasında bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump, 4 yıldır devam eden Rusya-Ukrayna Savaşı'nda tarafların ateşkes arayışına ilişkin dikkat çeken bir açıklama yaptı.

DİKKAT ÇEKEN TÜRKİYE DETAYI

Trump, Rusya lideri Vladimir Putin'in gece yarısı yaptığı Türkiye'de barış zirvesi önerisiyle ilgili "Putin, Ukrayna ile bir ateşkes anlaşması istemiyor. Onun yerine Türkiye'de bir araya gelerek bu kan banyosuna dönüşen savaşı bitirme ihtimalini müzakere etmek istiyor. Ukrayna bunu derhal kabul etmeli" ifadelerini kullandı.

"GÖRÜŞMEYİ ŞİMDİ YAPIN"

"En azından bir anlaşmanın mümkün olup olmadığını belirleyebilirler" diyen Trump, "Eğer mümkün değilse, Avrupa liderleri ve ABD, durumun ne olduğunu bilecek ve buna göre hareket edebilecek! Putin'in, ABD olmadan kazanılamayacak (yakından bile geçilemezdi!) olan İkinci Dünya Savaşı zaferini kutlamakla meşgul olduğu için Ukrayna'nın onunla bir anlaşma yapacağına dair şüphe duymaya başladım. Görüşmeyi şimdi yapın" dedi.

PUTİN NE DEMİŞTİ?

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dün başkent Moskova'da gerçekleştirilen basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Ukrayna'da üçüncü kez ateşkes ilan ediyoruz" demiş, Ukrayna ile 15 Mayıs'ta İstanbul'da ön koşulsuz doğrudan görüşmelerin yeniden başlatılmasını önermişti.

Putin, Türkiye'nin Rusya-Ukrayna müzakerelerinin düzenlenmesindeki rolüne dikkat çekerek, bugüne atıfla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşeceğini bildirmişti.

Haberler.com / Serhat Yılmaz - Güncel
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıSerkan Taşdemir:

Geldiniz mi yine kuçaga reis 2 tokat çek şunlara

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Haber YorumlarıSempatik:

sarı papatya demekki sen yonetmiyormussun dünyayı turkun gücü işte bu

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Haber YorumlarıDüşünen adam:

Anlaşma neden İstanbulda Ankara neden değil..

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