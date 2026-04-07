ABD Başkanı Donald Trump: İran medeniyeti bu gece yok olacak

ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan savaşta 39. güne girilirken savaşı durdurmak için taraflar ve arabulucular diplomatik çözüm arıyor ancak silahlar patlamaya devam ediyor. ABD Başkanı Donald Trump, yaptığı son açıklamada "İran medeniyeti bu gece yok olacak" dedi.

  • ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın 'koca bir medeniyet yok olacak' şeklinde tehdit içeren bir açıklama yaptı.
  • İsfahan Valiliği, İran'da bir demir yolu köprüsünün hedef alındığını ve can kayıpları olduğunu duyurdu.
  • Çin, İran'ın ürettiği petrolün neredeyse tamamını satın alarak İran'ın finansal can simidi haline geldi.

Orta Doğu'da ABD/İsrail ve İran arasındaki savaşın 39. gününe girildi. ABD Başkanı Donald Trump İran'ı Hürmüz Boğazı konusunda tehdit etmeye devam ediyor. 

"KOCA MEDENİYET YOK OLACAK"

Türkiye saatiyle 8 Nisan Çarşamba saat 3'ü işaret eden Trump "ABD Başkanı Trump, Truth üzerinden bir paylaşım yaparak saldırı sinyali verdi. Trump “Bu gece koca bir medeniyet yok olacak ve bir daha asla geri getirilmeyecek. Bunun olmasını istemiyorum ama muhtemelen olacak. Ancak, şimdi tam ve eksiksiz bir rejim değişikliğiyle, farklı, daha zeki ve daha az radikalleşmiş zihinlerin hakim olduğu bir ortamda, belki de devrim niteliğinde harika bir şey olabilir, kim bilir? Bunu bu gece, dünyanın uzun ve karmaşık tarihinin en önemli anlarından birinde öğreneceğiz. 47 yıllık gasp, yolsuzluk ve ölüm nihayet sona erecek" dedi. 

İNSAN ZİNCİRİ OLUŞTURACAKLAR 

Öte yandan İran Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Alireza Rahimi, elektrik santralleri çevresinde insan zinciri oluşturulması çağrısı yaptı. Rahimi, ülke genelinde eş zamanlı düzenlenecek elektrik santralleri çevresinde insan zinciri oluşturma etkinliğine çeşitli gençlik oluşumları, üniversiteli gençler, sanatçılar ve sporcuların katılacağını belirtti. 

İSFAHAN'DA DEMİR YOLU KÖPRÜSÜNE SALDIRI

İsrail’in İran’daki demir yollarına saldırı tehdidinin ardından İsfahan Valiliği, bölgede bir demir yolu köprüsünün hedef alındığını ve can kayıpları olduğunu duyurdu.

İRAN'A CAN SİMİDİ OLAN ÜLKE

Uzmanlara göre bugün İran, her ay milyarlarca dolarlık petrol satmaya devam ediyor. ABD basınına göre, bunun en büyük nedeni, İran’ın ‘finansal can simidi’ Çin... Habere göre; Çin, yaptırımlar sıkılaştıkça İran’dan aldığı petrol miktarını ciddi biçimde artırdı. Günümüzde İran’ın ürettiği petrolün neredeyse tamamını Çin satın alırken, yaklaşık on yıl önce bu oranın sadece yüzde 30 civarında olduğu belirtildi.

Olgun Kızıltepe
Yorumlar (22)

Haber YorumlarıBRAVEHEART:

ziyaaa

Yorum Beğen65
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıFerdi Umutlu:

Hiçbir şey yapamazsın. Hepsi hava, cıva. Kırk gündür bataklığa saplandın. İran halkı diz çökmeyecek

Yorum Beğen57
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıBükücü:

Mehmet Akif Ersoy 100 yıl önce "Medeniyet dediğin tek dişi kalmış canavar" diye boşa dememiş

Yorum Beğen39
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıŞahin Argüder:

Son restini çekiyor

Yorum Beğen35
Yorum Beğenme5
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıdiyar-ı bekir:

deli delirmiş:))

Yorum Beğen27
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

