Trump-Putin zirvesi sona erdi! Görüşme 3 saat sürdü

ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında Alaska'da gerçekleşen 3 saatlik görüşme sona erdi.

Tüm dünya gözlerini Alaska'da gerçekleşen ABD Başkanı Donald Trump-Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin zirvesine çevirdi.

KRİTİK ZİRVE 3 SAAT SÜRDÜ

Günlerdir tartışılan görüşme, Türkiye saati ile yaklaşık 22.22'de başladı. İki liderin yaklaşık 3 saat süren kritik zirvesi sona erdi. İki liderin ortak bir basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor.

PUTİN, ALASKA'YI ZİYARET EDEN İLK RUS LİDER OLDU

Geçmişte ABD'yi SSCB liderlerinden Nikita Kruşçev, Leonid Brejnev, Mihail Gorbaçov'un yanı sıra Rusya'dan Boris Yeltsin ve Dmitriy Medvedev ziyaret etse de Putin, Alaska'ya giden ilk Rus lider olarak tarihe geçti. 2015 yılında Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kuruluna katılmak üzere New York'a giden Putin'in bu ziyareti, Rus liderin son ABD ziyareti olarak kabul ediliyor.

NELER OLDU?

Kritik zirvenin öncesi de hareketli geçti. ABD Başkanı Trump, görüşmeye saatler kala Fox News'e verdiği demeçte, bugün Alaska'da yapılacak ABD-Rusya zirvesine ilişkin değerlendirmede bulundu. Trump, Putin ile görüşmek üzere yolda olduğunu, görüşmenin iyi geçeceğini düşündüğünü belirtti.

Görüşmede bir anlaşmazlık yaşanması ihtimalini de değerlendiren Trump, "Eğer işler yolunda gitmezse hızla eve dönerim. Çekip giderim. Ateşkes görmek istiyorum, bugün görmezsem mutlu olmam. Putin ile görüşmemiz iyi gitmezse ayrılırım" ifadelerini kullandı.