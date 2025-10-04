Trump'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'Gazze' övgüsü: Çok yardımcı oldu, sert bir adam ama benim arkadaşım

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail'in 7 Ekim 2023'te bu yana tüm dünyanın gözleri önünde katliamlarına devam ettiği Gazze'de kalıcı bir ateşkese 'çok yaklaştıklarını' söyledi.

"NETANYAHU GAZZE'DE ÇOK İLERİYE GİTTİ"

Hamas'ın kısmen kabul ettiğini duyurduğu 20 maddelik Gazze planına ilişkin Axios'a konuşan Trump, sürecin önümüzdeki birkaç gün içinde tamamlanabileceğini belirterek, "Bibi (Netanyahu) ile konuştum, ona 'Bu senin zafer şansın' dedim. Kabul etti, başka seçeneği yoktu" dedi. Trump, sözlerine şu şekilde devam etti: "Benimle çalışıyorsan kabul etmek zorundasın. Netanyahu Gazze'de çok ileriye gitti. İsrail dünyada çok fazla destek kaybetti. Şimdi bu desteği ben geri getireceğim"

"ERDOĞAN ÇOK YARDIMCI OLDU, SERT BİR ADAM AMA BENİM ARKADAŞIM"

Trump, Hamas üzerinde büyük etkisi olduğunu belirttiği Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan da övgü ile bahsetti. ABD Başkanı, "Erdoğan çok yardımcı oldu, sert bir adam ama benim arkadaşım. Bu konuda mükemmeldi" ifadelerini kullandı.

HAMAS'A SERT UYARI: HIZLI HAREKET ETMELİ, GECİKMEYİ TOLERE ETMEYECEĞİM

Öte yandan Trump, İsrail'in rehine takası ve barış anlaşmasına şans tanımak için bombardımanları geçici olarak durdurma kararını memnuniyetle karşıladığını belirttiği bir önceki açıklamasında iseHamas'a da sert bir uyarıda bulundu. ABD Başkanı, "Rehine anlaşmasını geciktirmeye kalkarlarsa bu fırsat ortadan kalkar. Gecikmeyi tolere etmeyeceğim. Herkes adil biçimde muamele görecek, ama bu işi hemen bitireceğiz." ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Hamas, İsrail'in çekilmesi ve ateşkesin sağlanması için ABD Başkanı Donald Trump'ın açıkladığı 20 maddelik Gazze planını kısmen kabul ettiklerini duyurmuştu. Trump, Hamas'tan gelen yanıt sonrası yaptığı açıklamada kalıcı barışın kabul edildiğine inandığını bildirmişti. ABD Başkanı, İsrail'den bombalamayı durdurmasını istemiş; bu sayede esirleri alabileceklerini söylemişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da yaptığı açıklamada Hamas'ın barışa hazır olduğunu bir kez daha gösterdiğini dile getirmişti.